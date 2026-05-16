/CSK चा IPL मधला प्रवास संपला? की अजून चित्र स्पष्ट व्हायचंय? प्लेऑफचे समीकरण समजून घ्या

IPL 2026 CSK Playoff Scenario: लखनऊने चेन्नईच्या प्लेऑफच्या आशांनाच दिला मोठा धक्का दिला असून आता CSK साठी पुढचा प्रत्येक सामना निर्णायक ठरणार आहे. चला प्लेऑफचे समीकरण समजून घेऊयात...
IPL 2026 CSK Playoff Scenario: सलग तीन विजयांनंतर चेन्नई सुपर किंग्सचा विजयरथ अखेर लखनऊने थांबवला. शुक्रवारी, 15 मे रोजी झालेल्या इकाना स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात लखनऊ सुपर जायंट्सने CSK वर तब्बल 7 विकेट्सने मात करत त्यांच्या प्लेऑफच्या समीकरणात मोठी गुंतागुंत निर्माण केली आहे. मिचेल मार्शच्या स्फोटक फलंदाजीसमोर चेन्नईचे गोलंदाज पूर्णपणे हतबल दिसले. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लखनऊची टीम आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडली असली, तरी त्यांनी चेन्नईसाठी परिस्थिती अधिक कठीण करून ठेवली आहे. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखालील CSK आता ‘करो या मरो’ अशा स्थितीत पोहोचली आहे.
या पराभवानंतरही चेन्नईचे प्लेऑफचे दार पूर्णपणे बंद झालेले नाही. 12 सामन्यांनंतर CSK च्या खात्यात 12 गुण आहेत आणि संघ गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर आहे. मात्र आता उरलेले दोन्ही सामने जिंकणे त्यांच्यासाठी अनिवार्य झाले आहे.
जर चेन्नईने पुढील दोन्ही सामने जिंकले, तर त्यांचे 16 गुण होतील आणि त्यांना प्लेऑफमध्ये प्रवेशाची संधी मिळू शकते. पण फक्त विजय पुरेसा ठरणार नाही नेट रनरेटही मजबूत ठेवावा लागणार आहे. कारण 16 गुणांवर अनेक संघ पोहोचल्यास निर्णय NRR वर होऊ शकतो.
CSK साठी अडचण अशी की पुढील दोन्ही सामने गुणतालिकेत वर असलेल्या संघांविरुद्ध आहेत. 18 मे रोजी त्यांची भिडंत सनरायझर्स हैदराबादशी होणार आहे, तर 21 मे रोजी गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामना रंगणार आहे. सध्या गुजरात दुसऱ्या, तर हैदराबाद तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्यामुळे चेन्नईसमोर मोठे आव्हान उभे आहे.
या सामन्यात लखनऊचा कर्णधार ऋषभ पंतने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. चेन्नईने 187 धावांचा आव्हानात्मक स्कोअर उभारला होता. मात्र प्रत्युत्तरात मिचेल मार्शने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळी करत सामना एकतर्फी केला. मार्शने अवघ्या 38 चेंडूंमध्ये 90 धावांची तुफानी खेळी केली आणि चेन्नईला पुनरागमनाची कोणतीही संधी दिली नाही. लखनौने 17व्या षटकातच लक्ष्य गाठत दमदार विजय मिळवला.