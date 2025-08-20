English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
श्रेयस अय्यरच्या T20 कारकिर्दीवर पूर्णविराम? अभिषेक नायरच्या विधानामुळे निर्माण झाली चर्चा

Is Shreyas Iyer T20 International Career End? श्रेयस अय्यर  आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघात स्थान न मिळाल्याने अनेक चर्चाना उधाण आलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 20, 2025, 11:54 AM IST
Abhishek Nair Statement on Shreyas Iyer: 19 ऑगस्ट रोजी आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे.  बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या आशिया कप 2025 च्या संघात अय्यरचा कुठेही उल्लेख नसल्यामुळे त्याच्याबद्दल काही चर्चा रंगू लागल्या आहेत. टीम इंडियाच्या टी20 योजनांमध्ये आता श्रेयस अय्यरचा काहीही विचार नाही का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे ना अंतिम 15 जणांच्या यादीत,  ना स्टँडबाय खेळाडूंमध्ये त्याला स्थान देण्यात आलंय.

काय म्हणाला अभिषेक नायर?

या निर्णयावर टीम इंडियाचे माजी सहाय्यक प्रशिक्षक अभिषेक नायर यानेही आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. त्याने  स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, अय्यरचा 20 जणांच्या यादीतही समावेश न होणं, हेच दाखवून देतं की तो सध्याच्या टी20 प्लॅनमधून पूर्णपणे बाहेर फेकला गेला आहे.

अय्यरचं दमदार IPL प्रदर्शनही फेल?

श्रेयस अय्यरने IPL 2025 मध्ये आपल्या खेळाने पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. त्याने 17 सामन्यांत 50.33 च्या सरासरीने 604 धावा केल्या आणि सहा अर्धशतकं झळकावली. इतकंच नव्हे, तर त्याच्या नेतृत्वाखाली पंजाब किंग्जची टीम थेट फायनलपर्यंत पोहोचली. मात्र एवढं असूनही त्याला भारताच्या टी20 संघात स्थान मिळालं नाही.

शुभमन गिल- उपकर्णधार 

त्याचवेळी शुभमन गिलचा समावेश थेट उपकर्णधार म्हणून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, गिलने जुलै 2024 नंतर एकही टी20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. तरीही त्याला संघात स्थान देण्यात आलं. गिलने IPL 2025 मध्ये 15 सामन्यांत 155.88 स्ट्राइक रेटसह 650 धावा केल्या होत्या.

अभिषेक नायर म्हणाला, "मला समजत नाही की अय्यरसारखा अनुभवी आणि फॉर्ममध्ये असलेला फलंदाज अंतिम 15 जणांच्या नव्हे, तर स्टँडबायसह 20 जणांच्या यादीतसुद्धा का नाही? याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की श्रेयस अय्यर आता टी20 फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाच्या प्लॅनमध्ये नाही." गिलच्या बाबतीत बोलायचं झालं, तर त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने इंग्लंड दौऱ्यावर टेस्ट सिरीज 2-2 अशी बरोबरीत ठेवली होती आणि बहुतेक याच नेतृत्वगुणांमुळे त्याला उपकर्णधार पद बहाल करण्यात आलं असावं.

अय्यरच्या टी20 कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह

सध्याच्या घडामोडींवरून असं स्पष्ट होतं की श्रेयस अय्यरला टीम इंडियाच्या टी20 भविष्यकालीन प्लॅनमध्ये जागा मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्याचं नाव एशिया कपसाठी निवडलेल्या संघातही नसल्यानं त्याच्या टी20 कारकिर्दीवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

