/टीम इंडियाचा स्टार तिलक वर्मा प्रेमात, नेमकी कोण आहे ही तेलगू अभिनेत्री? अफवा की सत्य...

Tilak Verma and Sreeleela Dating : पंजाब किंग्जविरुद्ध सामन्यामध्ये तिलक वर्माने संघासाठी महत्वाची खेळी खेळली होती. आता तो पुन्हा एकदा चर्चेत पाहायला मिळाला आहे आता तो त्याच्या खेळीमुळे नाही तर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये सोशल मिडियावर चर्चा पाहायला मिळत आहे. तिलक वर्मा हा तेलुगु अभिनेत्रीला डेट करत आहे अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.
Tilak Verma and Sreeleela Dating? : मुंबई इंडियन्सचा फलंदाज तिलक वर्मा मागील काही सामन्यांमध्ये चांगल्या फार्ममध्ये फाहायला मिळाला आहे. त्याने पंजाबविरुद्ध सामन्यात दमदार खेळी खेळली होती. पंजाब किंग्जविरुद्ध सामन्यामध्ये त्याने 33 चेंडूमध्ये 75 धावा केल्या, 6 चौकार आणि 6 षटकार मारले. मुंबई इंडियन्सचा संघ हा आता प्लेऑफमधून बाहेर झाला आहे. पण संघाचे काही लीग सामने शिल्लक आहेत. आता तिलक वर्मा हा त्याच्या वैयक्तिक जीवनामुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे.
वृतांवर विश्वास ठेवला तर असे म्हटले जात आहे की तिलक वर्मा हा तेलुगु अभिनेत्रीला डेट करत आहे अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. वृताच्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की, तिलक वर्मा यांचे नाव तेलगू अभिनेत्री श्रीलीलासोबत जोडले जात आहे पण या फक्त अफवा आहेत की सत्य आहे याबद्दल तिलकने आणि श्रीलिलाने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.
तिलक वर्मा आणि तेलगू आणि कन्नड चित्रपट अभिनेत्री श्रीलीला यांचे नाव जोडले जात असल्यामुळे आता दोघांचे चाहते हे श्रीलीला ही नक्की कोण आहे? याबद्दल जाणून घेण्यासाठी प्रचंड उत्सुक आहेत सोशल मिडियावर या दोघांचे फोटो जोडून चाहते तर्कवितर्क लावले जात आहेत. तिलक वर्मा आणि श्रीलिला यांनी डेटिंगच्या अफवा सुरु झाल्यानंतर दोघांनी एकमेकांना अनफोलो केले आहे, असे सांगितले जात आहे. पण दोघांनी या अफवांवर कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही, पण ही अभिनेत्री कोण आहे यासंदर्भात जाणून घ्या.
श्रीलीलाबद्दल सांगायचे झाले तर ही एक भारतीय-अमेरिकन अभिनेत्री आहे, ती अनेक तेलुगू आणि कन्नड सिनेमांमध्ये काम केले आहे. तिचा जन्म हा अमेरिकेतील डेट्रॉइट येथे 14 जून 2001 रोजी झाला आहे. पण ती लहानपणापासून भारतातील बंगळूरु राहिली आहे. अभिनयाव्यतिरिक्त ती एक भरतनाट्यम डान्सर देखील आहे. श्रीलीलाची आई, स्वर्णलता, बंगळूरुमधील एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर आहेत. तिने तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात ही 2019 पासून केली आहे, तिने तिचा पहिला सिनेमा हा 'किस' हा केला आहे. तिने तिच्या पहिल्याच सिनेमामध्ये चाहत्यांची मने जिंकले होती. या सिनेमासाठी तिला सर्वोत्कृष्ट पदार्पण अभिनेत्री देखील दिला होता.