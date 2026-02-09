विराट कोहली आणि गौतम गंभीरमध्ये वाद? BCCI सेक्रेटरीने देवजीत सैकियांनी अखेर सोडले मौन

Gautam Gambhir and Virat Kohli Relationship: भारतीय क्रिकेटमध्ये सध्या विराट कोहली आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या नात्यावरून चर्चांना उधाण आलं आहे. काही अहवालांमध्ये दोघांमध्ये मतभेद असल्याचा दावा करण्यात आला, तर 2027 च्या वनडे विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर संघात मोठे बदल होणार असल्याच्या चर्चाही रंगल्या. याच दरम्यान विराट कोहलीच्या भविष्याबाबतही अनेक तर्कवितर्क लावले गेले. संघ व्यवस्थापन विराट कोहलीच्या जागी एखाद्या तरुण खेळाडूला संधी देण्याचा विचार करत असल्याचाही दावा करण्यात आला होता. मात्र या सगळ्या अफवांवर बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडत सत्य समोर आणले आहे, ज्यामुळे अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आहेत.
इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत देवजीत सैकिया यांनी विराट कोहली आणि गौतम गंभीर यांच्यातील मतभेदांच्या चर्चांना पूर्णविराम दिला. ते म्हणाले, “मी कधीही विराट आणि गंभीर यांच्यात वाद पाहिलेला नाही. त्यांच्यात अत्यंत सौहार्दपूर्ण आणि व्यावसायिक संबंध आहेत. देशासाठी खेळताना आणि काम करताना ते एकमेकांचा पूर्ण आदर करतात.”
गेल्या काही महिन्यांत भारतीय संघाच्या वनडे रचनेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. शुभमन गिलला नव्या नेतृत्वाची जबाबदारी देण्यात आली असून, ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी रोहित शर्माच्या जागी त्याच्याकडे कर्णधारपद सोपवण्यात आले. याशिवाय, मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की रोहित शर्मा आणि विराट कोहली दोघेही पुढील वनडे विश्वचषकासाठी पूर्णपणे कमिटेड असल्याचे स्पष्टपणे सांगत नव्हते.
या सगळ्या चर्चांनंतरही, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये सहभाग घेत आपल्या खेळात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली. याचा फायदा त्यांना पुढील दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेत झाला, जिथे दोघेही उत्तम फॉर्ममध्ये दिसले. दरम्यान, विराट कोहलीला राष्ट्रीय संघातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याच्या अफवांवरही देवजीत सैकिया यांनी प्रतिक्रिया दिली.
बीसीसीआय सचिवांनी ठामपणे सांगितले की विराट कोहलीसारख्या अनुभवसंपन्न आणि मोठ्या खेळाडूला त्याच्या कारकिर्दीबाबत निर्णय घेण्यासाठी कोणीही जबरदस्ती करू शकत नाही. ते म्हणाले, “विराट कोहलीसारख्या दर्जाच्या खेळाडूला कधी खेळायचं आणि कधी नाही, हे ठरवायला कोणीही भाग पाडू शकत नाही. तो स्वतःच त्याचे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे.”