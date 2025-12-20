T20 World Cup टीममध्ये जागा मिळाल्यावर संजू सॅमसन आणि ईशान किशन असे झाले व्यक्त, पोस्ट करत म्हणाले...

टी-20 विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा निःसंशयपणे चाहत्यांमध्ये आनंद आणि दुःखाचे मिश्रण घेऊन येईल. जे चाहते त्यांच्या आवडत्या खेळाडूंना पाहण्याची वाट पाहत आहेत त्यांच्याबद्दल बोलूया आणि ही संघ घोषणा त्यांच्या आनंदाचे एक मोठे कारण आहे. आम्ही इशान किशन आणि संजू सॅमसनबद्दल बोलत आहोत. हे दोन्ही खेळाडू विकेटकीपर-फलंदाज म्हणून खेळत असले तरी, संघ व्यवस्थापनाने त्या दोघांनाही मोठ्या स्पर्धेसाठी संघात संधी दिली आहे.
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) मध्ये झारखंडला विजय मिळवून दिल्यानंतर किशन अलीकडेच दुसरा विकेटकीपर-फलंदाज म्हणून संघात परतला, जिथे तो सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू म्हणूनही संपला. ANI शी बोलताना, इशान किशन म्हणाला, "मी खूप आनंदी आहे. मी माझ्या घरच्या संघासाठी, झारखंडसाठी देखील खूप आनंदी आहे, ज्याने पहिली SMAT ट्रॉफी जिंकली. सर्वजण खूप चांगले खेळले."
संजूने इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे आपला आनंद व्यक्त केला, लिहिले, "रंग फिके पडणार नाहीत, अजिबात!". संजू सॅमसन हा संघातील एक यष्टिरक्षक-फलंदाज आहे. तो अभिषेक शर्मासोबत डावाची सुरुवात करेल अशी शक्यता आहे. ईशान किशनला दुसरा यष्टिरक्षक म्हणून संघात स्थान देण्यात आले आहे.
झारखंडसाठी SMAT 2025/26 मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणारा आणि त्यांना त्यांचे पहिले SMAT विजेतेपद जिंकण्यास मदत करणारा इशान २०२३ च्या अखेरीस ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध T20I खेळल्यानंतर पहिल्यांदाच संघात परतला आहे.
त्याने SMAT मध्ये सर्वाधिक धावा केल्या, 10 डावांमध्ये 57.44 च्या सरासरीने 517 धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन शतके आणि दोन अर्धशतके समाविष्ट आहेत, ज्यामध्ये हरियाणाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात शतकाचा समावेश आहे. त्याचा स्ट्राइक रेट देखील 197 पेक्षा जास्त होता.
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली जाहीर झालेल्या 15 सदस्यीय संघातून शुभमन गिलला वगळण्यात आले आहे. शुभमन बऱ्याच काळापासून टी-20 फॉरमॅटमध्ये खराब कामगिरी करत होता. वर्ल्ड कपमध्ये गिलच्या जागी अष्टपैलू अक्षर पटेलला उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. संजू सॅमसन हा संघात यष्टिरक्षक-फलंदाज आहे आणि तो अभिषेक शर्मासोबत डावाची सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. इशान किशनला दुसरा यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून संघात समाविष्ट करण्यात आले आहे.
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये फलंदाज म्हणून त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे बक्षीस किशनला देण्यात आले आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये किशन सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. किशनला बऱ्याच काळानंतर टीम इंडियामध्ये स्थान देण्यात आले आहे. तिलक वर्मा देखील संघात आहे, तर मधल्या फळीतील फलंदाज रिंकू सिंग दीर्घ अनुपस्थितीनंतर संघात परतला आहे.
अष्टपैलू म्हणून अक्षर पटेल व्यतिरिक्त, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव हे दोन स्पेशालिस्ट स्पिनर आहेत. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा असे तीन वेगवान गोलंदाज आहेत. २०२६ चा टी-२० विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करणार आहेत. विश्वचषक ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे.
सूर्य कुमार यादव (कर्णधार), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अर्शदीप सिंग, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), इशान किशन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग