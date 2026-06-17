/402 धावा, 2 शतक... भारताच्या फलंदाजांनी अफगाणि गोलंदाजांना धु धु धुतलं! गिल-इशानने काढला घाम

IND vs AFG 2nd ODI : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेचा दुसरा सामना खेळवला जात आहे. या मालिकेमध्येच्या दुसऱ्या सामन्यात आणखी एकदा भारतीय फलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली. या सामन्यात भारतीय संघाच्या दोन फलंदाजांनी शतके झळकावली. या सामन्यात भारताच्या संघाने पहिल्या डावामध्ये 402 धावा केल्या. यामध्ये इशान किशन आणि शुभमन गिल यांच्या खेळीने सर्वाचे लक्ष वेधले.
त्याचबरोबर संघाच्या प्लेइंग 11 मध्ये देखील तीन बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मागील सामन्यात पदार्पण करणारा हर्ष दुबेला आज प्लेइंगमधून वगळण्यात आले तर नितिश कुमार रेड्डी देखील आज संघाचा भाग नाही. त्याचबरोबर कुलदीप यादवला आज संघात जागा मिळाली आहे आणि यशस्वी जयस्वाल देखील प्लेइंग 11 चा भाग आहे. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात अफगाणिस्तानच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी केली. या सामन्यात आज यशस्वी जयस्वाल आणि रोहित शर्मा हे दोघे फलंदाजीला आले होते.
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रोहित शर्माचा विकेट गेल्यानंतर शुभमन गिल आणि इशान किशन यांनी कमालीची खेळी खेळली. आजच्या सामन्यामध्ये शुभमन गिल आणि इशान किशन यांनी मोठी फटकेबाजी केली. आजच्या सामन्यामध्ये कर्णधार शुभमन गिल याने 110 चेंडूमध्ये 154 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 22 चौकार आणि 2 षटकार मारले. तर इशान किशनने आजच्या सामन्यामध्ये शतक झळकावले त्याने 79 चेंडूमध्ये 125 धावा केल्या. यामध्ये त्याने 7 षटकार आणि 14 चौकार मारले.
यशस्वी जयस्वालला आज संधी मिळाली पण तो आजच्या सामन्यात मोठी खेळी खेळण्यात अपयशी ठरले. आजच्या सामन्यामध्ये रोहित शर्माने संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 48 धावा केल्या.