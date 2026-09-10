/65 वर्ष जुना रेकॉर्ड उध्वस्त, ईशान किशनच्या फलंदाजीचा दुलीप ट्रॉफीमध्ये दबदबा

Duleep Trophy 2026 Ishan Kishan : ईशान किशनच्या नेतृत्वात ईस्ट झोनने 2026 च्या दुलीप ट्रॉफीमध्ये विजेतेपद पटकावले आणि १३ वर्षांचा वनवास संपवला. दुलीप ट्रॉफीच्या फायनल सामन्यात ईशान किशनने जबरदस्त फलंदाजी केली आणि त्याने पहिल्या इनिंगमध्ये 30 चौकार आणि 7 षटकार लगावत पहिल्या इनिंगमध्ये 270 तर 9 चौकार आणि 3 षटकार ठोकून 80 धावा केल्या. या दोन्ही इनिंगनंतर ईशान किशनने 65 वर्षांपूर्वीचा रेकॉर्ड उध्वस्त करून सर्वात जास्त धावांचा रेकॉर्ड बनवला.
ईशान किशनने सामन्यात एकूण 350 धावा केल्या. त्यासोबतच तो दुलीप ट्रॉफीच्या एका सामन्यात सर्वात जास्त धावा करणारा फलंदाज बनला आहे. ही स्पर्धा 1961 मध्ये सुरू झाली. आता 65 वर्षांनंतर या स्पर्धेतील एका सामन्यात एका फलंदाजाने 350 धावांचा टप्पा गाठला आहे. संघाला विजेतेपद मिळवून देण्यात कर्णधार ईशान किशनच्या खेळीने महत्त्वाची भूमिका निभावली. ईशानला त्याच्या उत्कृष्ट फलंदाजीसाठी प्लेअर ऑफ द मॅच हा पुरस्कार देण्यात आला.
ईस्ट झोनने टॉस जिंकल्यावर फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार ईशानच्या 270 धावांच्या खेळीच्या जोरावर संघाने 700 हून अधिक धावांचा डोंगर उभारला. पहिल्या डावात संघ 708 धावांत सर्वबाद झाला. या इनिंगनंतर सामना ईस्ट झोनच्या बाजूने झुकणे जवळपास निश्चित झाले होते.
BCCI Domestic (BCCIdomestic) September 10, 2026
East Zone Captain Ishan Kishan put on an absolute masterclass as he registered the most runs in a DuleepTrophy match EZvSZ | ishankishan51 pic.twitter.com/QXRLzV2ecX
ईशान किशन हा कर्णधार म्हणून चांगली कामगिरी करतोय. यापूर्वी त्याच्या नेतृत्वात झारखंडमध्ये संघाने 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीचा खिताब पटकावला. दुलीप ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये ईशान किशनने जबरदस्त फलंदाजी करून प्लेअर ऑफ द मॅचचा खिताब जिंकला. त्याने 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये सुद्धा प्लेअर ऑफ द मॅचचा खिताब नावावर केला होता. तिथे त्याने 49 बॉलमध्ये 101 धावांची खेळी केली. देशांतर्गत टी20 स्पर्धेत झारखंडला विजेतेपद मिळवून देणारा ईशान पहिलाच कर्णधार ठरला.