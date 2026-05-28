/ईशान किशनचा भाईचारा! साकिब हुसैनला एक दोन नाही तर 6 बुटांच्या जोड्या केल्या गिफ्ट

Ishan Kishan Sakib Hussain : सनरायजर्स हैदराबादचा स्टार विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशनने त्याच्या संघातील वेगवान गोलंदाज साकिब हुसैनला जवळपास 6 बुटांच्या जोड्या गिफ्ट केल्या. साकिब हुसैनने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की त्याचं घरची परिस्थिती इतकी गरीब होती की त्याच्याकडे बुटं खरेदी करण्यासाठी सुद्धा पैसे नसायचे.
Ishan Kishan Sakib Hussain : सनरायजर्स हैदराबादचा वेगवान गोलंदाज साकिब हुसैनने आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या गोलंदाजीने छाप सोडली. पदार्पण सामन्यातच साकिबने चार विकेट घेतले होते. आयपीएलच्या सुरुवातीला सर्व 10 सामन्यात साकिबने विकेट घेतल्या. तो आयपीएलच्या इतिहासात असा एकमेव गोलंदाज आहे ज्याने अशी कामगिरी केली. या सीजनमध्ये साकिबने 11 सामन्यात एकूण 15 विकेट घेतल्या.
भारतीय विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशन आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद संघाचा भाग आहे. त्याने या सीजनमध्ये शकिब हुसैनला सामन्यांमध्ये घालण्यासाठी सहा जोड्या शूज दिले. बिहारचाच असलेल्या किशनने शकिबला ॲडिडासचे 'ॲडिपॉवर' शूज दिले. शकिब सध्या तेच शूज घालून आयपीएल 2026 मध्ये खेळत आहे.
साकिबने क्रिकइंफोशी बोलताना स्वतः सांगितलं की ईशान किशनने मला बूटं गिफ्ट केले. एक वेळ अशी होती की माझ्याकडे बुटं नव्हते. मी तेव्हा इतके महाग बुटं घेण्याचा विचार सुद्धा करू शकत नव्हतो. तर 12,000-15,000 रुपयांची बुटं मी कसं घालू शकत होतो.
सनरायजर्स हैदराबादने साकिब हुसैनला 30 लाख रुपयांच्या बेस प्राईजवर खरेदी केले. तो पूर्वी केकेआर 2024 च्या विजेत्या संघाचा भाग होता, पण त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. शाकिबने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात टेनिस बॉल क्रिकेट खेळून केली. त्याने मुलाखती दरम्यान सांगितलं की, 'आम्हाला प्रत्येक सामन्यासाठी सुमारे 300 रुपये मिळायचे आणि जर आम्ही 500 किलोमीटर किंवा त्याहून अधिक प्रवास केला, तर आम्हाला 1000-1200 रुपये मिळायचे'.
साकिब हुसैनला क्रिकेट खेळण्यासाठी बुटं नव्हते अशावेळी त्याच्या आईने स्वतःच्या लग्नातील दागिने विकून त्याला बुटं घेऊन दिली. साकिबने सांगितले की, 'एका स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी मला जायचं होतं मात्र माझ्याकडे चांगली बुटी नव्हती अशावेळी आईने तिच्या लग्नातील दागिने विकले आणि बुटं खरेदी केली'.