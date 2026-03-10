Ishan Kishan GF: फॅन्सनी शोधले इशान किशनच्या गर्लफ्रेण्डचे बिकनीतले VIDEO; अदिती हुंडिया होतेय ट्रोल!

Ishan Kishan GirlFriend: भारताने टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये न्यूझीलंडला अंतिम सामन्यात हरवून सलग तिसऱ्या वेळी विजेतेपद पटकावले. हा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडला. भारतीय संघातील खेळाडू ईशान किशन, हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव यांनी विजयाचा जल्लोष साजरा केला. यावेळी ईशान किशन आपल्या गर्लफ्रेंड अदिती हुंडियासोबत स्टेडियमवर दिसले, ज्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. ही त्यांची पहिली सार्वजनिक उपस्थिती होती, ज्यात ते नाचत आणि चुंबन घेताना दिसले. दरम्यान अदिती हुंडीया सध्या सोशल मीडियात ट्रोल होताना दिसतेय.
अदिती हुंडिया ही जयपूरच्या सिव्हिल लाइन्स भागातील रहिवासी आहे. ती एक मॉडेल आणि उद्योजिका आहे. तिने अनेक फॅशन शोमध्ये पुरस्कार जिंकले आहेत आणि फेमिना मिस इंडिया स्पर्धेत अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचली होती. सोशल मीडियावर ती फॅशन आणि सौंदर्याशी संबंधित सक्रिय आहे. तसेच, ती स्वतःचा फॅशन ब्रँड चालवते. तिच्या यशस्वी कारकीर्दीमुळे ती एक प्रेरणादायी व्यक्ती म्हणून ओळखली जाते.
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड ‘बिकनी’ पहनकर घूमती थी।
अदिति हुंडिया फ़ैशन डिज़ाइनर रह चुकी हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे अदिति स्टेज शो परफॉरमेंस कर रही हैं।
अदिति अपना नाम बनाने के लिए अश्लील कपड़े, और छोटी फ़िल्मों में दिख चुकी है।
ईशान किशन के परिवार वाले शादी……see more pic.twitter.com/h97PQiD62i
— Chitra Pandit (@Chitra_speak) March 10, 2026
ईशान किशन आणि अदिती हुंडिया यांचे नाते 2019 च्या आयपीएलपासून सुरू झाले. त्यांचे नाते हळूहळू मजबूत होत आहे. टी-20 विश्वचषकाच्या विजयानंतरच्या उत्सवात ते प्रथमच एकत्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिसले. ईशानने अदितीला आपली गर्लफ्रेंड म्हणून अधिकृतपणे घोषित केले. यापूर्वी त्याच्या आईने नकार दिला असला तरी, आता हे नाते उघड झालंय.
इशान किशन की गर्लफ्रेंड की बिकनी वाली वीडियो यह रहा pic.twitter.com/PcEhzt9YOa
— Ankur Sharma (@Iam_ankur8) March 10, 2026
सामन्यानंतर ईशान आणि अदितीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे, "ईशान किशन आपल्या गर्लफ्रेंड अदिती हुंडियासोबत नाचत आणि चुंबन घेताना दिसला. " . दुसऱ्या ट्विटमध्ये, "ईशान किशनने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली गर्लफ्रेंड 'अदिती हुंडिया'ची अधिकृत घोषणा केली " . या क्षणांमुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह वाढला. त्याच्या फॅन्सनी अदितीचे जुने व्हिडीओ शोधून काढलेयत. ज्यात ती बिकनीमध्ये दिसतेय. पण या व्हिडीओमुळे अदितीला ट्रोल केलं जातंय. अदिती हुंडियाने ईशान आणि इतर खेळाडूंसोबत स्टेडियमवर विजय साजरा केला. हे नाते 2019 पासून आहे, पण आता सार्वजनिक झाले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यामुळे अदितीला 'मिस्ट्री गर्ल' म्हणून ओळखले जातय. भारताच्या या विजयाने क्रिकेट चाहत्यांना आनंद दिला, आणि ईशान-अदितीची जोडी नवीन चर्चेचा विषय ठरली. हे प्रकरण क्रिकेट आणि वैयक्तिक जीवनाच्या मिश्रणाचे उदाहरण आहे.
Will the people of Bihar accept such a daughter-in-law?
Let us know what you think in the comments.pic.twitter.com/UfuW1gnp5m
— Jay Yadav (@jyadav243) March 9, 2026
इशान किशन बिहारचा आहे, तर अदिती जयपूरची आहे. त्यांच्या नात्याबद्दलच्या अफवा बऱ्याच काळापासून पसरत आहेत. आयपीएल 2019 पासून त्यांची नावे जोडली जात आहेत, परंतु अलीकडेच, इशानच्या आजोबांनी या नात्याला दुजोरा दिला. त्यांनी सांगितले की कुटुंब ईशानच्या निवडीला पूर्ण पाठिंबा देते. विश्वचषक फायनल दरम्यान स्टेडियममध्ये आदितीची उपस्थिती आणि उत्सवात तिचा सहभाग यामुळे अनेकांना हे नाते अधिकृत वाटले. असे असले तरी विजयाच्या उत्सवादरम्यान, सोशल मीडियावर एक जुना व्हिडिओ पुन्हा समोर आला आहे.
ये है पूरा वीडियो https://t.co/KXgToUiIzH
— Jay Yadav (@jyadav243) March 10, 2026
या व्हिडिओमध्ये, अदिती बिकिनीमध्ये रॅम्पवर चालताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ एक जुना मॉडेलिंग व्हिडिओ आहे, पण आता काही लोक तिला ट्रोल करत आहेत. विशेषतः बिहारी संस्कृतीबद्दल कमेंट्स फिरत आहेत. काही यूजर्स असा प्रश्न विचारतायत की, इशानचे कुटुंब अदितीचा "मॉडर्न" लूक आणि स्टाईल स्वीकारेल का. काहींचे म्हणणे आहे की, हे बिहारमध्ये चालत नाही किंवा अदितीचे नाते अशक्य वाटते. काही कमेंट्स अगदी तीक्ष्ण होत्या. जसे की, "जर काही घडले नाही तर चांगले आहे, तुम्ही पोटगीपासून वाचाल."