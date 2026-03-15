विस्कटलेली चादर, लॅपटॉप अन् T20 वर्ल्डकप ट्रॉफी... मॉडेलकडे ट्रॉफी पोहचलीच कशी? चाहत्यांचा संताप

Team India World Cup 2026 Trophy In Cricketers Girlfriend Bedroom: भारतीय संघाने एक महिना उत्तम क्रिकेट खेळून, कष्ट करुन मिळवलेली टी-20 वर्ल्डकप 2026 ची ट्रॉफी सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. 8 मार्च रोजी भारताने सलग दुसऱ्यांदा टी-20 चं जेतेपद पटकावत नवीन इतिहास घडवला. त्यानंतर अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याने टी-20 वर्ल्डकप ट्रॉफीसोबत केलेलं फोटोशूट, ट्रॉफी अगदी बसमध्येही स्वत:जवळच ठेवण्यासारख्या माध्यमातून टीकेचा धनी ठरला. एकीकडून ही टीका होत असतानाच आता ही ट्रॉफी चक्क एका क्रिकेटरच्या कथित प्रेयसीच्या बेडरुममध्ये दिसून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
विशेष म्हणजे हा फोटो या तरुणीनेच पोस्ट केला असून फोटोमध्ये बेड, विस्कटलेली चादर आणि तरुणीच्या हातात टी-20 वर्ल्डकपची ट्रॉफी दिसत आहे. आता हा फोटो पोस्ट करणारी तरुणी कोण असा प्रश्न पडला असेल तर ही तरुणी भारताने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतरही मैदानात दिसून आली होती. भारताचा स्फोटक फलंदाज ईशान किशनसोबत दिसलेल्या तरुणीनेच म्हणजेच मॉडेल अदिती हुंडिया! भारतीय पुरुष संघाने जिंकलेली ट्रॉफी आदितीच्या बेडरुमपर्यंत कशी पोहोचली यावरुन टीकेची झोड उठल्याचं दिसत आहे.
अदितीने भारताने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतरचे काही फोटो आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर केले असून यामध्ये बेडवर लॅपटॉप ठेऊन केलेला व्हिडीओ कॉल, गोड पदार्थ, मिरर सेल्फी, टीम इंडियाच्या बसबाहेरची गर्दी अशा अनेक गोष्टींचे फोटो पोस्ट करण्यात आलेत. मात्र सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे ते बेडरुममध्ये अदितीने वर्ल्डकपची ट्रॉफी हातात पकडून क्लिक केलेल्या फोटोची. अनेकांनी सोशल मीडियावरुन आदितीने इन्स्टाग्रामवरुन शेअर केलेला फोटो पोस्ट करत हाच सवाल विचारला आहे.
"नेमकं काय सुरु आहे? आयसीसी पुरुषांच्या टी-20 वर्ल्डकपची ट्रॉफी रोज रात्री एखाद्याच्या बेडरुममध्ये दिसतेय. आता ही पोस्ट अदितीने शेअर केली आहे. इशान किशनची गर्लफ्रेंड आहे अदिती. खरं सांगायचं तर यापूर्वी भारताने अशाप्रकारे चषक जिंकला होता तेव्हा आपल्याला अशा पोस्ट दिसल्या नव्हत्या. कादाचित तेव्हाच्या टीमध्ये असलेल्या वरिष्ठ खेळाडूंना हा क्षण कसे हाताळावेत याचं अधिक भान असेल. आता ही ट्रॉफी पण ट्रॉफी वाटत नाहीये. ही घरच्यांसाठी आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यासाठी दिलेली एखादी वस्तू वाटतेय," असं एकाने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून ईशान किशन अदितीसोबत रिलेशनशीपमध्ये आहे. मात्र भारताने वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर पहिल्यांदाच हे दोघे सार्वजनिकरित्या जगासमोर आल्याचं पाहायला मिळालं. अंतिम सामन्यामध्ये ईशानला पाठिंबा देण्यासाठी अदितीही मैदानावर हजर होती. त्यामुळेच भारताने टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर अदिती तिच्या बॉयफ्रेंडसोबत मैदानामध्ये रोमॅंटिक अंदाजामध्ये दिसून आली. हार्दिक आणि माहिका शर्माबरोबरच ईशान आणि अदितीच्या रोमान्सचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.
अदितीचा जन्म 15 जानेवारी 1997 रोजी राजस्थानमधील जयपूरमध्ये झाला आहे. इंडिया इंटरनॅशनल स्कूल, जयपूर; सेंट झेवियर्स कॉलेज, जयपूर येथून अदितीने बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशनची (BBA) पदवी घेतली आहे. 2016 साली ती एलिट मिस राजस्थान स्पर्धेत पहिली उपविजेती ठरली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये ती फेमिना मिस इंडिया राजस्थान विजेती आणि फेमिना मिस इंडिया फायनलिस्ट होती. "मिस गेटअवे गॉडेस" आणि "मिस फॅशन आयकॉन" पुरस्कार तिला मिळाले. नोव्हेंबर 2021 अदितीने लेबल अदिती हुंडिया नावाचा महिलांच्या कपड्यांचा ब्रँड सुरू केला. केवळ ऑनलाइन माध्यमातून कपडे विकणाऱ्या या कंपनीची सुरुवातीला फक्त दोन लोकांसोबत केली होती. आज या ब्रँडचा टर्नओव्हर कोट्यवधी रुपयांचा आहे. अदिती या ब्रँडची क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आहे.
अदितीच्या आईचं नाव बबिता हुंडिया असून वडील ललित हुंडिया हे व्यवसायिक आहेत. तर भाऊ यश हुंडिया हा व्यवसायिक पायलट आहे. अदिती आणि ईशान या वर्षी लग्न करणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे.