/टीम इंडियाला अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेआधी मोठा धक्का, संघातील मुख्य खेळाडू जखमी

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मालिका सुरु व्हायला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये होणारी तीन सामन्यांची टी20 मालिका ही आशियाई गेम्स आधी दोन्ही संघासाठी महत्त्वाची असणार आहे. भारताच्या संघातील खेळाडूंनी मागील दोन दिवसापासून सराव सुरु केला आहे, तर काही खेळाडू हे संघामध्ये दुलीप ट्रॅाफी 2026 च्या फायनलनंतर सामील झाले आहेत. आता भारताच्या संघाला मालिकेला सुरुवात होण्याआधी मोठा धक्का बसला आहे, टीम इंडियाचा फार्ममध्ये असलेला खेळाडू इशान किशन जखमी झाल्याची माहिती आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या टी20 मालिकेपूर्वी हर्षित राणाच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला होता.
आता, सामन्याच्या दोन दिवस आधी, भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज इशान किशन सराव सत्रादरम्यान जखमी झाला आहे. भारतीय संघ सध्या दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सराव करत आहे, जिथे एक वाईट बातमी समोर आली आहे. सराव सामन्यापूर्वी स्टार फलंदाज ईशान किशनला दुखापत झाली आहे. नेट सरावादरम्यान किशन फलंदाजी करत होता, तर नवदीप सैनी नेटमध्ये गोलंदाजी करत होता. आपल्या वेगासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सैनीने किशनला एक बाउन्सर टाकला. किशनने चेंडू चुकवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच क्षणी त्याच्या पाठीत वेदना जाणवू लागल्या.
Physios attend to Ishan Kishan after he ducks under a bouncer.— Akshay Ramesh (@iamnotakshayr) September 11, 2026
He felt discomfort in his back.
He looks fine after finishing his long batting session. @ITGDsports #AFGvsIND pic.twitter.com/LvUG9MnWzH
इशान किशन जखमी झाल्यानंतर सराव सामन्यादरम्यानचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल झाले. इशान किशनला दुखापत झाल्यानंतर टीम इंडियाचे फिजिओ कमलेश जैन यांनी त्याची तपासणी केली. काही काळ तो नेटपासून दूर राहिला असला तरी, नंतर त्याने पुन्हा नेटमध्ये फलंदाजी केली. त्यामुळे, त्याची दुखापत फार गंभीर नाही असे म्हटले जात आहे. तथापि, असे असूनही, २०२६ च्या आशियाई खेळांपूर्वी दुखापतीमुळे तो संघाबाहेर जाऊ नये यासाठी टीम इंडियाला सतर्क राहावे लागेल.
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आता तो अफगाणिस्तानविरुद्ध आगामी सामना खेळणार की नाही यावर अजूनपर्यत बीसीसीआयने कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. दुलीप ट्रॅाफी इशान किशनच्या नेतृत्वात संघाने 13 वर्षांनंतर जिंकली आणि इशान किशनने फक्त त्याच्या कॅप्टन्सीनेच नाही तर त्याच्या फलंदाजीने देखील कहर केला आणि साऊथ झोनच्या संघाला पूर्णपणे बॅकफूटला टाकले.