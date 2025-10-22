English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ईशान किशन पुन्हा मुंबई इंडियन्समध्ये परतणार? स्टार क्रिकेटरसाठी आयपीएल फ्रेंचायझींमध्ये चढाओढ

Ishan Kishan : आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनकडे सर्वांचं लक्ष असताना ईशान किशनला ट्रेड करून आपल्या संघात घेण्यासाठी काही फ्रेंचायझींमध्ये चढाओढ असल्याची चर्चा आहे. 

पूजा पवार | Updated: Oct 22, 2025, 11:14 PM IST
Ishan Kishan : आयपीएल 2026 कडे आता क्रिकेट प्रेमी डोळे लावून बसले आहेत. रिपोर्ट्सनुसार नोव्हेंबर महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत आयपीएलमध्ये (IPL ) सहभागी सर्व 10 संघांना त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करायला सांगितली आहे. तर डिसेंबर महिन्यात मेगा ऑक्शन पार पडणार आहे. दरम्यान काही स्टार खेळाडू ट्रेड होण्याची सुद्धा शक्यता आहे. यात टीम इंडियाचा विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशनची (Ishan Kishan) पुन्हा घर वापसी होऊ शकते. रिपोर्ट्सनुसार ईशान किशन हा पुन्हा मुंबई इंडियन्सचा भाग होऊ शकतो.  

तीन फ्रेंचायझींमध्ये चढाओढ : 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ईशान किशनला आपल्या संघात घेण्यासाठी आयपीएलच्या तीन फ्रेंचायझींमध्ये चढाओढ आहे. यात मुंबई इंडियंस,राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाइट राइडर्स यांचा समावेश असल्याची चर्चा आहे. या तिन्ही फ्रँचायझींना हा डावखुरा विकेटकिपर हवा आहे. त्यामुळे सनरायझर्स हैदराबादला ट्रेड ऑफर मिळाली आहे. ज्याचा अर्थ खेळाडूंची अदलाबदली. जर ईशानला परत मुंबई इंडियन्समध्ये आणण्यात फ्रेंचायझी यशस्वी झाली तर तो हार्दिक पंड्यानंतर ट्रेड होऊन पुन्हा मुंबईत संघात येणारा दुसरा खेळाडू ठरेल.  

सनरायजर्स हैदराबादने करारबद्ध केलं : 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ईशान किशनला ट्रेड करून आपल्या संघात घेण्यासाठी काही आयपीएल फ्रेंचायझी उत्सुक असल्या तरी सध्या ईशान किशनच्या ट्रेडचं प्रकरण अद्याप पुढे गेलेलं नाही. ईशान किशनला आयपीएल 2025 पूर्वी मुंबई इंडियन्स रिलीज केलं होतं, त्यानंतर सनरायजर्स हैदराबादने त्याला 11.25 कोटींना करारबद्ध केलं. डावखुऱ्या फलंदाजासाठी एसआरएचने कोट्यवधी रुपयांचा संभाव्य व्यापार किंवा पूर्णपणे रोख करार ऑफर केला आहे. मुंबई इंडियन्स, केकेआर आणि राजस्थान रॉयल्स हे तिन्ही संघ टॉप-ऑर्डर विकेटकिपर आणि फलंदाजाच्या शोधात आहेत.

ईशान किशनचं आयपीएल करिअर : 

ईशान किशन हा  2024 पर्यंत मुंबई इंडियन्स सोबत खेळत होता. ईशानने 119 आयपीएल सामने खेळले असून यात 137.65 च्या स्ट्राईक रेटने 2998 धावा केल्या आहेत. यात ईशानने 1 शतक आणि 17 अर्धशतक ठोकली आहेत. 

आयपीएल २०२६ साठी कोणत्या महत्वाच्या तारखा आहेत?
उत्तर: आयपीएल २०२६ साठी सर्व १० संघांना नोव्हेंबर १५, २०२५ पर्यंत रिटेन आणि रिलीज केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करायची आहे. त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये मेगा ऑक्शन पार पडेल, ज्यात नवीन खेळाडूंची निवड होईल.

 ईशान किशनला कोणत्या संघांकडून मागणी आहे?
उत्तर: मुंबई इंडियन्स (एमआय), राजस्थान रॉयल्स (आरआर) आणि कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) या तीन फ्रँचायझींमध्ये ईशान किशनला घेण्यासाठी चढाओढ आहे. हे तिन्ही संघ टॉप-ऑर्डर विकेटकिपर आणि फलंदाजाच्या शोधात आहेत, कारण ईशान हा डावखुरा विकेटकिपर आहे.

ईशान किशनच्या ट्रेडबाबत काय चर्चा आहे?
उत्तर: रिपोर्ट्सनुसार, टीम इंडियाचा विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशन पुन्हा मुंबई इंडियन्स (एमआय) मध्ये परतण्याची शक्यता आहे. सनरायझर्स हैदराबाद (एसआरएच) ला ट्रेड ऑफर मिळाली असून, खेळाडूंची अदलाबदली होऊ शकते. जर हे घडले तर हार्दिक पंड्यानंतर ईशान हा दुसरा खेळाडू असेल जो ट्रेड होऊन मुंबईत परतेल.

