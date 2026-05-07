ईशान किशनने पंजाब किंग्सच्या फिल्डिंगची उडवली खिल्ली, 3 शब्दांची इंस्टाग्राम पोस्ट व्हायरल

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये चांगली सुरुवात करणारा पंजाब किंग्सचा (Punjab Kings) संघ त्यांच्या विजयपथावरून खाली घसरला आहे. पंजाब किंग्सचा बुधवारी सनरायजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hydrabad) विरुद्ध झालेल्या सामन्यात पराभव झाला. विशेष म्हणजे पंजाब किंग्सचा हा लागोपाठ झालेला तिसरा पराभव होता. 33 धावांनी हैदराबाद संघाने पंजाबवर विजय मिळवला. पंजाब किंग्सचा संघ विजयासाठी 236 धावांचा पाठलाग करत होता, मात्र त्यांना हे लक्ष पूर्ण करणं शक्य झालं नाही. पंजाब किंग्सने फिल्डिंग दरम्यान अनेक चुका केल्या ज्यामुळे हैदराबादच्या स्टार फलंदाजांना जीवदान मिळालं आणि त्यांनीच पुढे तुफान फटकेबाजी करून गोलंदाजांना घाम फोडला.
सनरायजर्स हैदराबादकडून फलंदाज ईशान किशन आणि हेनरिक क्लासेन या दोघांनी दमदार अर्धशतकीय खेळी केली. ईशानने 55 धावा केल्या तर क्लासेनने 69 धावांची खेळी केली. पंजाब किंग्सचा फिल्डर्सनी एकदा नाही तर तब्बल तीन वेळा या फलंदाजांची कॅच सोडली आणि त्यांना जीवदान दिलं. अशातच या सामन्यानंतर ईशान किशनने पंजाब किंग्सच्या वाईट फिल्डिंगची खिल्ली उडवली. ईशान किशनला पंजाबच्या फिल्डर्सनी तीनवेळा संधी दिली. यात दोन कॅच सोडले गेले आणि एक स्टंपिंग मिस केली गेली. फक्त ईशान किशनचं नाही तर हेनरिक क्लासेनचा सुद्धा एक कॅच सुटला.
पंजाब किंग्सच्या फिल्डर्सद्वारे संधीचा फायदा उचलताना ईशान आणि क्लासेन या दोघांनी सनरायजर्स हैद्राबादसाठी अर्धशतक लागावलं. अर्धशतक पूर्ण करण्यापूर्वी ईशान किशनला पहिल्यांदा 9 धावांवर कूपर कॉनॉलीने कॅच सोडल्याने जीवदान मिळालं. त्यानंतर 18 धावांवर लॉकी फर्ग्यूसनने पुन्हा कॅच सोडून ईशानला बाद करण्याची संधी गमावली. 20 धावांवर पुन्हा प्रभसिमरन सिंहने स्टॅम्पिंग मिस केली. अशातच ईशान किशनने 32 बॉलमध्ये 55 धावा पूर्ण केल्या.
पंजाब किंग्स विरुद्ध सामन्यात मिळालेल्या तीन जीवदानांमुळे ईशान किशनने इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली आणि लिहिले की, 'Catch me if you can'. ईशान किशन शिवाय हेन्रीचं क्लासेनने सुद्धा 13 धावांच्या वैयक्तिक स्कोअरवर जीवदान मिळालं होतं. शशांक सिंहने क्लासेनचा खूप सोपा कॅच सोडला. शशांक सिंह गेल्या काही सामन्यांपासून त्याच्या खराब क्षेत्ररक्षणामुळे चर्चेत आहे. त्याने या हंगामात एकूण पाच झेल सोडले आहेत. शशांक सिंगकडून जीवदान मिळाल्यानंतर क्लासेनने 43 चेंडूंमध्ये 69 धावा केल्या.