'संपूर्ण क्रेडिट घेतले...' इशान किशनने DRS वरुन उडवली वैभव सूर्यवंशीची खिल्ली, पहा Video

भारताचा संघ आता अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळण्यासाठी सराव करत आहे, नुकतीच दुलीप ट्रॅाफी 2026 चा फायनलचा सामना पार पडला. ईस्ट झोनच्या संघाने 13 वर्षानंतर ऐतिहासिक विजय साऊथ झोनच्या संघाविरुद्ध विजय मिळवला आणि संघ चॅम्पियन झाला. ईस्ट झोनच्या संघ चॅम्पियन झाल्यानंतर त्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. ईस्ट झोनचा कर्णधार इशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशीचा डान्स देखील सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. आता ईस्ट झोनच्या कर्णधार आणि उपकर्णधाराचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये इशान किशन हा वैभव सूर्यवंशीची खिल्ली उडवताना दिसत आहे.
बीसीसीआय डोमेस्टिकच्या अधिकृत सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यामध्ये इशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशी यांची मुलाखत आहे, यामध्ये इशानने वैभवची खिल्ली उडवली आहे. इशानने वैभवच्या डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीम (DRS) वापरण्याच्या निर्णयावर, त्याच्या कर्णधारपदावर आणि एक खेळाडू म्हणून स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वावर चर्चा केली. व्हिडिओमध्ये वैभव सूर्यवंशीची मुलाखत सुरु होती यावेळी इशान किशन येतो आणि म्हणतो की, " हे, काय झालं? काय चाललंय? सांग मला, काय चाललंय? मलाही प्रश्न विचार. मलाही प्रश्न विचार. तू कशाची उत्तरं देत होतास हे मला जाणून घ्यायचं आहे. चल ना, दादा."
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त्यानंतर पुढे इशान किशन म्हणतो की, "रिव्ह्यूचं श्रेय स्वतःकडे घ्यायचा. रिव्ह्यू मी घेत असलो तरी, तो स्वतः येऊन आत्मविश्वासाने म्हणायचा, 'मी तुमच्याकडे येतो.' मग इंटरनेटवर चर्चा व्हायची की वैभवने रिव्ह्यू घेतला. आणि तो रिव्ह्यू बरोबर ठरला आणि पंचाचा निर्णय बदलावा लागला" वैभव सूर्यवंशीने घेतलेला पहिलाच रिव्ह्यूचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत होता. इशानचे शब्द ऐकून वैभव सूर्यवंशीसुद्धा निःशब्द झाला. दुखापतीमुळे इशान मैदान सोडत असताना डीआरएसचा निर्णय घेण्यासाठी कोण जबाबदार होतं, याचा संदर्भ देत त्याने लगेचच कर्णधाराला उपांत्य फेरीच्या सामन्याची आठवण करून दिली.
When the Captain and Vice-Captain meet, you can expect a whole lot of fun and banter!— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 11, 2026
A wholesome chat between Ishan Kishan and Vaibhav Sooryavanshi post East Zone's memorable #DuleepTrophy triumph - By @jigsactin #EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/3kRQC6pVT4
ईशान हे सगळं बोलल्यानंतर वैभव थांबायला तयार नव्हता. तो पुढे म्हणाला, "जर कोणी मैदान सोडत होतं, तर रिव्ह्यू कोण घेत होतं? कृपया मला तेही सांगा. वैभवचे ऐकून ईशान तयार झाला आणि म्हणाला, "तू सुद्धा भविष्यातला कर्णधार होऊ शकतोस. बघूया तू कशी कामगिरी करतोस." ईशान म्हणाला, "वैभव केवळ एक उत्कृष्ट खेळाडूच नाही, तर तो एक खूप चांगला माणूससुद्धा आहे. तो संघातील प्रत्येकाची काळजी घेतो. येत्या काळात तो आणखी धोकादायक ठरेल."