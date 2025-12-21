English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ishan Kishan Mother Reaction :  मागील जवळपास दोन वर्षी टीम इंडियाच्या बाहेर असलेल्या ईशान किशनला वर्ल्ड कप संघात संधी मिळाली आहे. ईशानला वर्ल्ड कप संघात संधी मिळाल्यावर त्याच्या आईला अश्रू अनावर झाले.

Dec 21, 2025
'मागची दोन वर्ष त्याने खूप....' वर्ल्ड कप संघात सिलेक्शन झाल्यावर ईशान किशनच्या आईला अश्रू अनावर, पाहा काय म्हणाल्या?
Ishan Kishan Mother Reaction : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 साठी (ICC T20 World Cup 2026) बीसीसीआयने शनिवारी टीम इंडियाची घोषणा केली. यात अनेक बदल करण्यात आले असून मागील जवळपास दोन वर्षी टीम इंडियाच्या बाहेर असलेल्या ईशान किशनला वर्ल्ड कप संघात संधी मिळाली आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केलेल्या चांगल्या कामगिरीचं हे फळ असल्याचं म्हटलं जातंय. ईशानला वर्ल्ड कप संघात संधी मिळाल्यावर त्याच्या आईला अश्रू अनावर झाले. त्यांनी मीडियाला प्रतिक्रिया देताना 'मागची दोन वर्ष त्याने खूप केल्याचं म्हटलं'. 

काय म्हणाली ईशानची आई?

टी 20 वर्ल्ड कपसाठी जेव्हा टीम इंडियात ईशान किशनचं सिलेक्शन झालं तेव्हा ईशान आणि त्याच्या कुटुंबाची मुलाखत घेण्यात आली. न्यूज 18 सोबत बोलताना ईशानची आई सुचित्रा सिंह भावुक झाल्या आणि त्यांना अश्रू अनावर झाले. त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं आणि टीम इंडिया पुन्हा मुलाला जागा मिळाल्याने त्या खूप खुश दिसल्या. त्यांनी म्हटले की, 'मी पूजा करत होते, देवाला पाहून माझ्या डोळ्यातून फक्त अश्रू निघाले. माझ्या मुलाने खूप मेहनत केली आणि खूप दुःख सहन केलं. त्यामुळेच त्याला हे फळ मिळालं आहे. ईशानने जी मेहनत घेतली ती देवाने बघितली आहे'. 

ईशान किशनने SMAT मध्ये केलं धमाकेदार प्रदर्शन : 

ईशान किशनने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये दमदार प्रदर्शन केलं. त्याने 10 सामन्यात एकूण 517 धावा केल्या आणि झारखंडने त्याच्या नेतृत्वात पहिली SMAT ट्रॉफी जिंकली. स्पर्धेत ईशानने 57.44 च्या सरासरीने फलंदाजी केली आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 197.32 चं राहिलं. त्याने स्पर्धेत दोन शतक आणि दोन अर्धशतक लगावले. त्याचा सर्वाधिक स्कोअर नाबाद 113 धावा राहिला. याच प्रदर्शनामुळे ईशान किशन प्रकाशझोतात आला आणि त्याला दोन वर्षांनी टीम इंडियात संधी मिळाली. 

हेही वाचा : शुभमन गिलसोबत धोका? विश्वचषक संघातून वगळल्यानंतर धक्कादायक खुलासा; टीम सिलेक्शनची इनसाइड स्टोरी जाणून घ्या

 

संघातून का बाहेर होता तो?

ईशान किशन भारतीय संघाबाहेर राहण्यासाठी अनेक कारणं महत्त्वाची ठरली. डिसेंबर 2024 मध्ये दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यामधून इशानने स्वत: वैयक्तिक कारणांमुळे माघार घेतली. डिसेंबर 2023 मध्ये सततच्या क्रिकेटमुळे मानसिक थकवा आलेला आणि त्यामुळेच आरामासाठी त्याने स्वत:ला वगळण्याची विनंती केली होती. मात्र यानंतर तो संघात कधी दिसलाच नाही.

टी 20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघ : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

