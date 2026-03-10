'टीम इंडियाला लाज वाटायला पाहिजे' म्हणणाऱ्या कीर्ती आजाद यांना ईशान किशनने दिलं चोख उत्तर

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) न्यूझीलंडवर 96 धावांनी विजय मिळवून सामना जिंकला. यासह टीम इंडियाने अनेक रेकॉर्डस् सुद्धा आपल्या नावे केले. आतापर्यंत कोणत्याही संघाने टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात मायदेशात वर्ल्ड कप जिंकला नव्हता, मात्र भारतीय संघाने ही कामगिरी केली. यासह टीम इंडिया हा सलग दुसऱ्यांदा टी 20 वर्ल्ड कप जिंकणारा संघ ठरला. या विजयानंतर भारतीय संघावर सर्वस्थरातून कौतुकाचा वर्षाव झाला. मात्र खासदार आणि माजी क्रिकेटर कीर्ती आजाद (Kirti Azadयांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करुन टीम इंडियावर सडकून टीका केली. यावेळी त्यांनी 'टीम इंडियाला लाज वाटायला पाहिजे' अशा आशयाने पोस्ट लिहिली होती. टी20 वर्ल्ड कप चॅम्पियन खेळाडू आज आपापल्या शहरात परतले आहेत. अशातच भारताचा स्टार ओपनर ईशान किशनला कीर्ती आजाद यांच्या पोस्टबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. यावेळी ईशान किशनने जे उत्तर दिलं त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
माजी क्रिकेटर आणि खासदार कीर्ती आजाद यांनी टीम इंडियाच्या विजयानंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. या पोस्टमध्ये त्याने लिहिले होते की, 'टीम इंडिया तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे, जेव्हा आम्ही 1983 मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वात वर्ल्ड कप जिंकला होता तेव्हा आमच्या संघात हिंदी, मुस्लिम, ख्रिस्टचन, शीख असे अनेक धर्मांची लोकं होती. आम्ही ट्रॉफीला धार्मिक जन्मभूमि आणि मातृभूमि असलेल्या भारत हिंदुस्तानमध्ये आणली होती. आता टीम इंडियाच्या ट्रॉफीला या सगळ्यात का आणलं जातंय. ही ट्रॉफी मस्जिद, चर्च आणि गुरुद्वारामध्ये का घेऊन जात नाहीत?'
पोस्टमध्ये पुढे लिहिलं होतं की, 'हा संघ भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहे, हा सूर्यकुमार यादव किंवा जय शाहचं कुटुंब नाहीये. सिराज कधी ट्रॉफीला मस्जिदमध्ये घेऊन गेला नाही. संजू कधी याला चर्चमध्ये नाही घेऊन गेला. संजू सॅमसनने सामन्यात महत्वाची भूमिका निभावली आणि प्लेअर ऑफ द सीरिज सुद्धा ठरला. ही ट्रॉफी प्रत्येक धर्मातील 1.4 अरब कोटी भारतीयांची आहे. कोणत्याही एक धर्माच्या विजयाचा उत्साह साजरा करण्याची जागा नाही'. कीर्ती आजाद यांच्या या वक्तव्याची सोशल मिडीआयवर आणि फॅन्समध्ये जोरदार चर्चा झाली, यावर अनेक मतमतांतरं निर्माण झाली. कीर्ति आजाद हे भारताचे माजी क्रिकेटर असून 1983 मध्ये भारताच्या वनडे वर्ल्ड कपच्या विजेत्या संघाचे भाग होते. क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर ते अनेक वर्षांपासून राजकारणात सक्रिय आहेत.
हेही वाचा : 'टीम इंडिया तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे', सूर्यकुमार आणि जय शाहवर खासदार कीर्ति आजाद भडकले, विजयानंतर केली सडकून टीका
ईशान किशन जेव्हा अहमदाबाद वरून त्याच्या घरी परतला तेव्हा एअरपोर्टवर पत्रकारांनी फोटो आणि प्रश्न विचारण्यासाठी घेरलं. यावेळी ईशानचं जंगी स्वागत झालं. दरम्यान ईशानला एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला की कीर्ती आझाद यांच्या शेम ऑन टीम इंडिया या वक्तव्यावर काय म्हणाला? यावर ईशान किशन विनम्रतेने म्हणाला की, 'मी आताच जबरदस्त वर्ल्ड कप जिंकला आहे. कृपया चांगला प्रश्न विचाराल. कीर्ती आजादने जे म्हटलं, त्याविषयी आता मी काय बोलू. कृपया मला काही चांगले प्रश्न विचारा. मला सांगा कसं वाटलं आणि तुम्हाला किती मजा आली'.