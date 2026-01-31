वर्ल्ड कपपूर्वी ईशान किशनच्या बॅटमधून निघालं टी 20 आंतरराष्ट्रीयमधील पहिलं शतक, न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना घाम फोडला

IND VS NZ 5th Match : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जात असून यातील शेवटचा सामना हा तिरुअनंतपूरच्या स्टेडियमवर खेळवला जातोय. या सामन्याचा टॉस जिंकून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी टीम इंडियाचा फलंदाज ईशान किशनने त्याच टी 20 आंतरराष्ट्रीयमधील पहिलं शतक ठोकलं. त्यानं 43 बॉलमध्ये 103 धावांची खेळी केली. यासह टीम इंडियाने (Team India) न्यूझीलंडला विजयासाठी 272 धावांचं आव्हान दिलं.
तिरुअनंतपूरच्या स्टेडियमवर पाचव्या सामन्याचा टॉस हा भारताने जिंकून त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे न्यूझीलंडला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. टीम इंडियाकडून फलंदाजी करताना सर्वाधिक धावा या ईशान किशनने (103) ठोकल्या. तर सूर्यकुमार यादव (63), हार्दिक पंड्या (42), अभिषेक शर्मा (30) यांनी सुद्धा विस्फोटक खेळी केली. 20 ओव्हरमध्ये टीम इंडियाने 5 विकेट गमावून 271 धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडचा गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसनने 2 विकेट्स तर काइल जेमिसन, जेकब डफी आणि मिचेल सँटनरने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
स्टार फलंदाज ईशान किशनने न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमधील पाचव्या सामन्यात पहिलं टी 20 आंतरराष्ट्रीय शतक ठोकलं. ईशानने 42 बॉलमध्ये शतक ठोकलं. त्याने 10 षटकार आणि 6 चौकार ठोकले. ईशानने एका ओव्हरमध्ये 29 धावा केल्या. न्यूझीलंडचा गोलंदाज ईश सोढीच्या गोलंदाजीवर एका ओव्हरमध्ये सर्व सहा बॉलवर ईशानने बाउंड्री टाकली. 28 बॉलमध्ये ईशानने अर्धशतक पूर्ण केलं. तर 42 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिशेल, बेव्हॉन जेकब्स, मिशेल सँटनर (कर्णधार), काइल जेमिसन, इश सोधी, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी