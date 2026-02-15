English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Ishan Kishan Wedding: ईशान किशन लवकरच लग्नबंधनात? आजोबांनी नातवाच्या गर्लफ्रेंडबद्दल सर्वच सांगितलं!

Ishan Kishan Wedding: ईशान किशन लवकरच लग्नबंधनात? आजोबांनी नातवाच्या गर्लफ्रेंडबद्दल सर्वच सांगितलं!

Ishan Kishan:  टीम इंडियाचा क्रिकेटपटू ईशान किशनच्या नात्याबद्दल त्याच्या आजोबांनी महत्वाची माहिती माध्यमांना दिलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 15, 2026, 05:37 PM IST
Ishan Kishan Wedding: ईशान किशन लवकरच लग्नबंधनात? आजोबांनी नातवाच्या गर्लफ्रेंडबद्दल सर्वच सांगितलं!
ईशान किशन

Ishan Kishan: संपूर्ण देशभरात सध्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याची चर्चा सुरु आहे. पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या 2 टीममध्ये कोण जिंकणार याकडे जगभरातील क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान टीम इंडियाचा क्रिकेटपटू ईशान किशन हा त्याच्या खेळासोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळे ट्रेंडींग आहे. तो लवकरच लग्न करणार असल्याची माहिती त्याच्या आजोबांनी दिली आहे. काय म्हणाले आजोबा? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

'ईशानच्या आजोबांचे नाव अनुराग पांडे आहे. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना ईशानच्या खासगी आयुष्याची माहिती दिली. ईशानला त्याच्या आवडीची जोडीदार निवडण्याची पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मुलांच्या आनंदाला प्राधान्य दिले जाते, अशी आमच्या कुटुंबात परंपरा आहे. ईशानच्या मोठ्या भावानेही स्वतःच्या पसंतीने लग्न केले होते आणि कुटुंबाने त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला होता', असे ईशानच्या आजोबांनी सांगितले.

'ईशानवर लग्नाच्या बाबतीत कुटुंबाकडून कोणतेही बंधन नाही. मुले ज्यांच्याशी लग्न करू इच्छितात, त्यांना कुटुंब नेहमीच साथ देते. हा निर्णय कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू असल्याचे आजोबा म्हणाले.  ईशानची मैत्रीण अदिती हुंडिया आहे, या वृत्ताला आजोबांनी दुजोरा दिला. अदिती जयपूरची रहिवासी असून ती एक मॉडेल म्हणून काम करते. तिने मिस इंडिया स्पर्धेत रनर-अप म्हणून यश मिळवलंय. अदिती एक सुंदर आणि प्रतिभावान मुलगी आहे. ईशान आणि अदिती यांच्यातील नाते आता उघड झाले आहे. 

नात्याच्या चर्चांना दुजोरा

ईशानने अदितीची ओळख कुटुंबाला दिली होती. एका मुलाखतीत अदितीने ईशानच्या आजोबांचे कौतुक केले होते.  आजोबा खूप देखणे आणि चमकदार चेहऱ्याचे आहेत, असे अदिती म्हणाली होती. ही गोष्ट ईशानने कुटुंबाला सांगितली. यामुळे कुटुंबाला अदितीबद्दल अधिक जाणून घेण्याची संधी मिळाली. आजोबांनी हे सांगून नात्याला दुजोरा दिला. 

ईशानचा खेळ 

ईशानने नामिबियाविरुद्ध 24 चेंडूत 60 धावा केल्या पण अमेरिकेविरुद्ध कमी धावा केल्या. भारत-पाकिस्तान सामन्यात त्याच्याकडून चाहते मोठ्या अपेक्षा ठेवत आहेत. हा सामना 15 फेब्रुवारीला आहे.

किती धावसंख्येचं टार्गेट दिल्यावर भारताचा विजय पक्का?

या स्टेडियमवर टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत 216 किंवा त्याहून अधिक धावसंख्येचा पाठलाग कधीच यशस्वी झालेला नाही. सर्वाधिक यशस्वी पाठलाग 2018 मध्ये बांगलादेशने श्रीलंकेविरुद्ध 215 धावा करून 5 विकेट्सने जिंकला. इतर उदाहरणांमध्ये, 2024 मध्ये झिम्बाब्वेने श्रीलंकेविरुद्ध 174 धावा करून 4 विकेट्सने विजय मिळवला, तर 2018 मध्ये श्रीलंकाने भारताविरुद्ध 175 धावा करून 5 विकेट्सने जिंकले. 2009 मध्ये भारताने श्रीलंकेविरुद्ध 172 धावा करून 3 विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे 215 पेक्षा जास्त धावा पाठलाग करणे जवळपास अशक्य असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. भारताने प्रथम फलंदाजी करून 216 किंवा त्याहून अधिक धावा उभारल्या तर पाकिस्तानचा पराभव 90 ते 100 टक्के निश्चित होईल. धावसंख्या 220 ते 230 असावी. कारण या मैदानावर अशा मोठ्या स्कोअरचा पाठलाग अशक्य आहे. भारताच्या मजबूत फलंदाजांमुळे हे शक्य असून पाकिस्तानच्या फलंदाजांना दबाव येईल. ही धावसंख्या उभारल्यास भारताला हरवणे कठीण जाईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
T20 World CupIND vs Pakindia vs pakistanishan kishanAnurag Pandey

इतर बातम्या

'आधी त्या बाईची कानफटात कुणावर पडली?', संजय राऊता...

महाराष्ट्र बातम्या