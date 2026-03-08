युद्धामुळे भारताचं वर्ल्डकपचं स्वप्न भंगलं! इच्छा असूनही टीम इंडियाला मैदानात उतरता येणार नाही

Israel US Vs Iran War Impact On Team India: एकीकडे सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय क्रिकेट संघ टी-20 वर्ल्डकपवर देशाचं नाव कोरण्यापासून अवघं एक पाऊल दूर आहे. मात्र दुसरीकडे भारताच्या अन्य एका संघाचं वर्ल्डकप जिंकण्याचं स्वप्न भंग पावलं आहे. हे सारं घडण्यासाठी पश्चिम मध्य आशियामधील युद्धजन्य परिस्थिती कारणीभूत ठरली आहे. नक्की झालंय काय पाहूयात...
हे स्वप्नभंगाचं दु:ख सहन करावं लागलं आहे, भारताच्या ज्युनिअर बॉक्सिंग संघाला! भारताच्या ज्युनिअर बॉक्सिंग टीमला खेळण्याची इच्छा असतानाही तांत्रिक कारणामुळे यूथ बॉक्सिंग वर्ल्डकपमधून आपलं नाव मागे घ्यावं लागलं. पश्चिम आशियामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लॉजिस्टीकसंदर्भातील समस्या असल्याने संघाला स्पर्धेसाठी पाठवता येणार नसून हेच नाव मागे घेण्यामागील कारण आहे. यासंदर्भातील वृत्त 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलं असून 10 सदस्यांच्या टीम या स्पर्धेत सहभागी होणार होती. माँटेग्वा येथील बुडवा शहरामध्ये 3 ते 11 मार्चदरम्यान होणाऱ्या वर्ल्ड बॉक्सिंग मार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या यूथ वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघ सहभागी होणार होता. मात्र आवश्यक कागदपत्रं वेळेत न मिळाल्याने संघ स्पर्धेला जाऊच शकला नाही.
नक्की वाचा >> नरेंद्र मोदी स्टेडियमखाली तेलसाठे? T20 वर्ल्डकप फायनल थांबवण्यासाठी कोणत्या नेत्याकडे मागितली जातेय मदत?
भारतात माँटेग्वाचा दुतावास नाही. त्यामुळेच बॉक्सिंग फेड्रेशन ऑफ इंडियाने खेळाडूंचे व्हिजा प्रोसेससाठी संयुक्त अरब अमिरातीमधील माँटेग्वाच्या दुतावासाकडे अर्ज केला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हिजा स्टॅम्पिंगसाठी पासपोर्टची खरी प्रत सादर करणं आवश्यक होतं. त्यामुळेच संघातील पाच मुलं आणि पाच मुलींची पासपोर्ट युएईला पाठवण्यात आले. सामान्यपणे व्हिसावर स्टॅम्प लागल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांमध्ये पासपोर्ट परत पाठवले जातात.
मात्र पश्चिम आशियामध्ये अचानक युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने या खेळाडूंचे पासपोर्ट वेळेत भारतात आले नाहीत. व्हिजा ईमेलवरुन कन्फॉर्म करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. मात्र फिजिकल पासपोर्ट भारतात पोहोचले नाहीत. त्यामुळेच भारतीय संघ माँटेग्वाला पोहचू शकला नाही आणि त्यांना स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली. वर्ल्डकप जिंकण्याचं या खेळाडूंचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, खेळाडूंचे पासपोर्ट 20 फेब्रुवारी रोजी व्हिजा स्टॅम्पिंगसाठी जमा करण्यात आले होते. विमानाची तिकीटं स्टॅण्डबायवर ठेवण्यात आलेली. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये बॉक्सिंग फेड्रेशन ऑफ इंडिया सातत्याने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होते. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाशीही फेड्रेशनची चर्चा सुरु होती. मात्र पासपोर्टच वेळेत परत आले नाही. त्यामुळे भारताचा 10 खेळाडूंचा संघ यूथ बॉक्सिंगच्या स्पर्धेसाठी न पोहचल्याने स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.
आयसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चे सहा सामने स्थगित करण्यात आले आहेत. हे सर्व सामने 10 मार्चपासून नेपाळमध्ये आयोजित केले जाणार आहेत. मात्र प्रवास आणि सुरक्षेशी संबंधित कारणांमुळे पुढील सूचना येईपर्यंत हे सामने खेळण्याचे टाळण्यात आले आहे. आता या सामन्यांसाठी नव्या तारखांची घोषणा काही दिवसांनी केली जाईल, असं जाहीर करण्यात आलं आहे.