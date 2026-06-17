/रोनाल्डोलाही टाकलं मागे; विश्वचषकातील सर्वात वयस्कर खेळाडू चर्चेत! वाचा सविस्तर

Craig Gordon or Cristiano Ronaldo : अर्जेंटिना विरुद्ध अल्जेरिया या सामन्यामध्ये अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॅालपटू लिओनेल मेसीने सामन्यात सलग तीन गोल करुन धुमाकुळ घातला. त्याच्या या कामगिरीने आता जगभरामध्ये त्याचे कौतुक केले जात आहे. आता मेसीचा सामना झाल्यानंतर क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या सामन्याची चाहत्यांना प्रतिक्षा आहे. पोर्तुगीज फुटबॉलचा सुपरस्टार ख्रिस्तियानो रोनाल्डो वयाच्या 41 व्या वर्षी आपला सहावा फिफा विश्वचषक खेळत असला तरी, तो या विश्वचषकाचा सर्वात वयस्कर खेळाडू नाही. स्कॉटलंडचा गोलरक्षक क्रेग गॉर्डन 2026 च्या स्पर्धेत खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू बनून फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात आपले नाव कोरणार आहे.
स्कॉटलंडचा गोलकिपर हा वयाच्या 43 व्या वर्षी फीफा विश्वचषक खेळताना दिसत आहे. या गोलकिपरने त्याच्या संघासाठी प्रभावी कामगिरी केली आहे, फुटबॉलच्या सर्वात मोठ्या मंचावर अनुभव व वचनबद्धता किती मौल्यवान आहे हे त्याने सिद्ध केले आहे. स्कॉटलंडच्या विश्वचषक संघात समावेश हे खेळाडूसाठी तर महत्वाचे आहेत त्याचबरोबर संघासाठी देखील महत्वाचे आहे. विकेटकपर बद्दल विशेष सांगायचे झाले तर या खेळाडूंच्या फुटबॅाल करिअरमध्ये उत्तरार्धात झालेल्या गंभीर दुखापतीनंतर सुद्धा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याच्या पुनरागमनाचे चाहते, संघसहकारी आणि फुटबॉल तज्ञांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
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13 जून रोजी (भारतात 14 जून) स्कॉटलंड विरुद्ध हैती यांच्यात सामना झाला. त्याने अनेक विक्रम मोडले आहेत, तो आधुनिक फुटबॉलमधील दीर्घायुष्याचे एक मोठे उदाहरण आहे. त्याच्या फिटनेसबद्दल त्याचबरोबर व्यावसायिक समर्पणातील प्रगतीबद्दल जगभरामध्ये चर्चा केली जात आहे. स्पर्धेच्या आधी बोलताना स्कॉटलंडचा गोलरक्षक क्रेग गॉर्डन म्हणाला की, जागतिक स्तरावर स्कॉटलंडचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अभिमान व्यक्त केला. दोन दशकांपूर्वी त्याने आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केल्यानंतर अनेक पिढ्यांना त्याने मार्गदर्शन देखील केले आहे.
गोलकिपर क्रेग गॉर्डनने मुलाखतीमध्ये स्कॉटलंडच्या प्रशिक्षण चमूने गॉर्डनच्या नेतृत्वगुणांची आणि ड्रेसिंग रूममधील त्याच्या प्रभावाची वारंवार प्रशंसा केली आहे. तरुण खेळाडूंना त्याच्या मार्गदर्शनाचा फायदा झाला आहे, असेही त्याने सांगितले.
Craig Gordon, the oldest player at the 2026 World Cup is double the age of Gilberto Mora, who is the youngest pic.twitter.com/H5GmzUHdUg— LiveScore (@livescore) June 7, 2026