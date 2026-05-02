PSL च्या या गोलंदाजासमोर 6 धावा करणेही कठीण! कोण आहे हुनैन शाह? शेवटच्या षटकात मिळवून दिला विजय

PSL 2026 Eliminator 2 Last Over Thriller : पाकिस्तान सुपर लीग सध्या शेवटच्या टप्प्यात आहे, काल म्हणजेच शुक्रवारी पीएसएलमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळाला. या लीगमध्ये या सिझनमध्ये हैदराबाद किंग्समेन हा संघ पहिल्यांदाच खेळत आहे. या संघाचा काल सामना हा इस्लामाबाद युनायटेडविरुद्ध पार पडला. यामध्ये हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने इस्लामाबाद युनायटेड ला पराभूत केले. कालच्या सामन्यामध्ये हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने आश्चर्यकारक कामगिरी केली आणि इस्लामाबाद युनायटेडने सामना जवळजवळ जिंकला होता पण या सामन्यामध्ये हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने इस्लामाबाद युनायटेडचा विजयाचा खास हिसकावला. या सामन्यात नक्की काय झाले यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
इस्लामाबाद युनायटेडच्या संघाला शेवटच्या ओव्हरमध्ये विजय मिळणार असे वाटत असताना, हैदराबादच्या हुनैन शाहने इस्लामाबादला धावा करण्यापासून रोखले आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. इस्लामाबाद युनायटेडच्या संघाला शेवटच्या ओव्हरमध्ये सहा धावांची गरज होती. यावेळी शेवटची ओव्हर हैदराबादचा कर्णधार मार्नस लॅबुशेनने हुनैन शाहवर विश्वास ठेवला आणि त्या गोलंदाजाने निराश केले नाही. यावेळी फलंदाजीसाठी ख्रिस ग्रीन आणि फहीम अश्रफ ही जोडी होती. गोलंदाजाने पहिला चेंडूवर एकही धाव दिली नाही.
तर दुसऱ्या चेंडूवर इस्लामाबादच्या फलंदाजाने एक धाव दिली, त्यानंतर फहीम अश्रफने तिसऱ्या चेंडूवर एकही धाव घेतली नाही. फहीम चौथ्या चेंडूवर बाद झाला. त्यानंतर इमाद वसीम हा फलंदाजीला आला आणि त्यानंतर इमाद वसीमने पाचव्या चेंडूवर एक धाव काढली. शेवटचा चेंडू शिल्लक होता आणि इस्लामाबादच्या संघाला चार धावांची गरज होती. हुनाननेही शेवटच्या चेंडूवर एक धाव देऊन आपल्या संघाचा विजय निश्चित केला.
I am so proud of this team. How good is cricket.
Job not done yet!!!! pic.twitter.com/qp9u8yNCOV
— Marnus Labuschagne (@marnus3cricket) May 1, 2026
हुनैन शाह याबद्दल सांगायचे झाले तर हुनैन शाह याने केलेल्या कामगिरीनंतर त्याचे एक खास यादीत सामील झाले आहे. याआधी अंतिम षटकात सर्वात कमी धावा वाचवण्याच्या बाबतीत आता पीएसएलमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च विक्रम त्याच्या नावावर करण्यात आला आहे. यापूर्वी 24 फेब्रुवारी 2017 रोजी, इस्लामाबादच्या मोहम्मद सामीने क्वेटा ग्लॅडिएटर्सविरुद्ध अंतिम षटकात पाच धावा वाचवल्या होत्या.