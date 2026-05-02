  PSL च्या या गोलंदाजासमोर 6 धावा करणेही कठीण! कोण आहे हुनैन शाह? शेवटच्या षटकात मिळवून दिला विजय

PSL च्या या गोलंदाजासमोर 6 धावा करणेही कठीण! कोण आहे हुनैन शाह? शेवटच्या षटकात मिळवून दिला विजय

 PSL 2026 :  हैदराबाद किंग्समेन विरुद्ध इस्लामाबाद युनायटेड यांच्यामध्ये काल पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये थ्रीलर सामना पाहायला  मिळाला. या सामन्यामध्ये इस्लामाबाद युनायटेडच्या संघाला जिंकलेला सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 2, 2026, 03:24 PM IST
PSL 2026 Eliminator 2 Last Over Thriller : पाकिस्तान सुपर लीग सध्या शेवटच्या टप्प्यात आहे, काल म्हणजेच शुक्रवारी पीएसएलमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळाला. या लीगमध्ये या सिझनमध्ये हैदराबाद किंग्समेन हा संघ पहिल्यांदाच खेळत आहे. या संघाचा काल सामना हा इस्लामाबाद युनायटेडविरुद्ध पार पडला. यामध्ये हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने इस्लामाबाद युनायटेड ला पराभूत केले. कालच्या सामन्यामध्ये हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने आश्चर्यकारक कामगिरी केली आणि इस्लामाबाद युनायटेडने सामना जवळजवळ जिंकला होता पण या सामन्यामध्ये हैदराबाद किंग्समेनच्या संघाने इस्लामाबाद युनायटेडचा विजयाचा खास हिसकावला. या सामन्यात नक्की काय झाले यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

शेवटच्या षटकात गोलंदाजाची कमाल

इस्लामाबाद युनायटेडच्या संघाला शेवटच्या ओव्हरमध्ये विजय मिळणार असे वाटत असताना, हैदराबादच्या हुनैन शाहने इस्लामाबादला धावा करण्यापासून रोखले आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. इस्लामाबाद युनायटेडच्या संघाला शेवटच्या ओव्हरमध्ये सहा धावांची गरज होती. यावेळी शेवटची ओव्हर हैदराबादचा कर्णधार मार्नस लॅबुशेनने हुनैन शाहवर विश्वास ठेवला आणि त्या गोलंदाजाने निराश केले नाही. यावेळी फलंदाजीसाठी ख्रिस ग्रीन आणि फहीम अश्रफ ही जोडी होती. गोलंदाजाने पहिला चेंडूवर एकही धाव दिली नाही. 

CSK vs MI : एमएस धोनी खेळणार की नाही? सुरेश रैनाने केला दावा, वाचा सविस्तर

तर दुसऱ्या चेंडूवर इस्लामाबादच्या फलंदाजाने एक धाव दिली, त्यानंतर फहीम अश्रफने तिसऱ्या चेंडूवर एकही धाव घेतली नाही. फहीम चौथ्या चेंडूवर बाद झाला. त्यानंतर इमाद वसीम हा फलंदाजीला आला आणि त्यानंतर इमाद वसीमने पाचव्या चेंडूवर एक धाव काढली. शेवटचा चेंडू शिल्लक होता आणि इस्लामाबादच्या संघाला चार धावांची गरज होती. हुनाननेही शेवटच्या चेंडूवर एक धाव देऊन आपल्या संघाचा विजय निश्चित केला.

हुनैन शाह याबद्दल सांगायचे झाले तर हुनैन शाह याने केलेल्या कामगिरीनंतर त्याचे एक खास यादीत सामील झाले आहे. याआधी अंतिम षटकात सर्वात कमी धावा वाचवण्याच्या बाबतीत आता पीएसएलमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च विक्रम त्याच्या नावावर करण्यात आला आहे. यापूर्वी 24 फेब्रुवारी 2017 रोजी, इस्लामाबादच्या मोहम्मद सामीने क्वेटा ग्लॅडिएटर्सविरुद्ध अंतिम षटकात पाच धावा वाचवल्या होत्या.

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

इतर बातम्या

CSK vs MI : एमएस धोनी खेळणार की नाही? सुरेश रैनाने केला दाव...

