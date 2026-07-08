'मी म्हातारा झालोय, आता धावू शकत नाही' एमएस धोनीचा इंग्लंडविरुद्ध सामन्यादरम्यानचा Video viral

MS Dhoni Viral video : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सामना काल पार पडला, या मालिकेच्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला मोठा पराभवाचा सामना करावा लागला. टीम इंडियाच्या या कामगिरीमुळे चाहते निराश झाले होते. पण या सामन्यामध्ये भारतीय चाहत्यांना काही खास क्षण पाहायला मिळाले. भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि टीम इंडियाचा दिग्गज खेळाडू एमएस धोनी त्याच्या वाढदिवसाच्या दिनी ट्रेंट ब्रिज स्टेडियमवर सामना पाहण्यासाठी त्याच्या मित्रपरिवारासोबत आला होता. धोनीच्या प्रत्येक क्षणावर सर्वांची नजर असते. त्याचा असाच एक क्षण व्हायरल होत आहे. खरं तर, भारत विरुद्ध इंग्लंड तिसऱ्या टी-२० सामन्यादरम्यान धोनीने एक लक्षवेधी हावभाव केला, ज्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
सोशल मिडियावर एमएस धोनीचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, यामध्ये तो काही सांगण्याचा प्रयत्न त्याच्या चाहत्यांना करत आहे. धोनीने आपला 45 वा वाढदिवस खूप खास पद्धतीने साजरा केला. मंगळवारी आपल्या वाढदिवसानिमित्त तो नॉटिंगहॅम येथील ट्रेंट ब्रिज स्टेडियममध्ये उपस्थित होता. त्याने स्टँड्समध्ये बसून सामन्याचा आनंद घेतला. मैदानावर पोहोचल्यावर, चाहत्यांनी त्याचे जोरदार स्वागत केले यावर कॅामेंट्री बॅाक्समध्ये बसलेल्या समालोचकांनी देखील त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.
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एमएस धोनीचा व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये धोनी गर्दीला हातवारे करून सांगताना दिसत आहे की, त्याचे वय झाले आहे आणि फलंदाजीला आल्यास विकेट्समध्ये धावणे कठीण होईल. तो स्टेडियममधून बाहेर पडत असताना, चाहते त्याच्या नावाचा जयघोष करत होते, यावरून नॉटिंगहॅममधील धोनीची क्रेझ स्पष्ट दिसत होती. सामना संपल्यानंतर एम.एस. धोनी स्टेडियममधून बाहेर पडत असल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. त्याला निरोप देण्यासाठी मोठ्या संख्येने चाहते जमले होते. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की, धोनीला आपल्या गाडीपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुरक्षारक्षकांची मदत घ्यावी लागली. एमएस धोनीचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत होते.
Ms Dhoni with the fans during the India vs England 3rd T20I. pic.twitter.com/YgS06qXggp— Qamar. (@Qamar5618) July 7, 2026
भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर नॉटिंगहॅममध्ये भारताला 125 धावांनी ऐतिहासिक पराभव पत्करावा लागला. टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये धावांच्या फरकाने झालेला हा भारताचा सर्वात मोठा पराभव आहे. इंग्लंडने 202 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघ 11.4 षटकांत 76 धावांवर सर्वबाद झाला. केवळ चार फलंदाज दुहेरी आकडा गाठू शकले.