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'मी म्हातारा झालोय, आता धावू शकत नाही' एमएस धोनीचा इंग्लंडविरुद्ध सामन्यादरम्यानचा Video viral

MS Dhoni Viral video : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि टीम इंडियाचा दिग्गज खेळाडू एमएस धोनी त्याच्या वाढदिवसाच्या दिनी ट्रेंट ब्रिज स्टेडियमवर सामना पाहण्यासाठी त्याच्या मित्रपरिवारासोबत आला होता. सोशल मिडियावर एमएस धोनीचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 08, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:26 PM IST
'मी म्हातारा झालोय, आता धावू शकत नाही' एमएस धोनीचा इंग्लंडविरुद्ध सामन्यादरम्यानचा Video viral
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'मी म्हातारा झालोय, आता धावू शकत नाही' एमएस धोनीचा इंग्लंडविरुद्ध सामन्यादरम्यानचा Video viral
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