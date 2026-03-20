IPL 2026 सुरु होण्यापूर्वी SRH ला डबल धक्का! पॅट कमिन्सनंतर अजून एक खेळाडू बाहेर

IPL 2026 :  सनरायजर्स हैदराबादलाचा नियमित कर्णधार  पॅट कमिन्स हा दुखापतीच्या कारणामुळे आयपीएल 2026 च्या संपूर्ण स्पर्धेतून जवळपास बाहेर झाला होताच मात्र आता हैदराबाद संघातील अजून एक खेळाडू दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडलाय.   

पूजा पवार | Updated: Mar 20, 2026, 12:04 PM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : आयपीएल 2026 सुरु होण्यापूर्वी अनेक संघांना दुखापतींचं ग्रहण लागलं आहे. याचा सर्वात जास्त फटका हा काव्या मारनच्या सनरायजर्स हैदराबादला बसलेला दिसतोय. आधीच कर्णधार पॅट कमिन्स हा दुखापतीच्या कारणामुळे आयपीएल 2026 च्या संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर झाला होता आता त्याच्या मागोमाग संघाला अजून एक धक्का बसलाय. ऑस्ट्रेलियाचा ऑलराऊंडर जॅक एडवर्ड्स हा संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. 

पदार्पण करण्याच्या आधीच बाहेर पडला : 

ऑस्ट्रेलियाचा ऑलराऊंडर जॅक एडवर्ड्स हा 25 वर्षांचा आहे. सनरायकर्स हैदराबादने आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये त्याला 3 कोटी रुपयांना खरेदी केलं. हा त्याचा पहिला आयपीएल सीजन असता. पण एका दुखापतीने त्याचं स्वप्न अर्धवट राहीलं. माहितीनुसार फेब्रुवारी 2026 मध्ये खेळलेल्या शेफील्ड शील्ड सामन्यादरम्यान त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली असून, तो अद्याप पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेला नाही.

जॅक एडवर्ड्सचं कसं आहे टी20 करिअर : 

जॅक एडवर्ड्सबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने आतापर्यंत 77 देशांतर्गत टी20 सामने खेळले असून यात त्याने 853 धावा केल्यात. तर गोलंदाजीत सुद्धा 52 विकेट त्याने घेतल्या आहेत, इथे त्याची सरासरी 23.85 एवढी आहे. म्हणजे, एक संतुलित ऑलराउंडर खेळाडू म्हणून तो संघासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकला असता.

पॅट कमिन्सच्या दुखापतीने वाढवलं टेन्शन : 

सनरायजर्स हैदराबादचा नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स सध्या पूर्णपणे ठीक नाही. 2025-26 च्या ॲशेस सीरिजदरम्यान त्याच्या पाठीच्या खालच्या भागात लंबर बोन स्ट्रेस दुखापत झाली. यामुळे तो आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीच्या सामन्यांमधून बाहेर राहील. मात्र, अशी अपेक्षा आहे की तो स्पर्धेच्या नंतरच्या टप्प्यात संघात सामील होऊ शकतो.

सनरायजर्स हैदराबादचा नवा कर्णधार : 

सनरायजर्स हैदराबादचा नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स हा दुखापतीने त्रस्त असून त्याच्या खेळण्याबाबत साशंकता असल्याने त्याच्या गैरहजेरीत नवा कर्णधार म्हणून ईशान किशनची निवड करण्यात आलेली असून उपकर्णधार म्हणून अभिषेक शर्माला संधी देण्यात आलेली आहे. जॅक एडवर्ड्स स्पर्धेतून बाहेर पडल्याने सनरायजर्स हैदराबाद संघाचा समतोल बिघडला आहे. तो फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये योगदान देऊ शकला असता. त्यामुळे, एसआरएच आता त्याच्या जागी एका नवीन अष्टपैलू खेळाडूच्या शोधात आहे.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

