/RCB VS KKR : चालू सामन्यात फलंदाजाच्या गळ्यातून गायब झाली सोन्याची चैन, नेमकं काय घडलं?

IPL 2026 RCB VS KKR : आयपीएल 2026 मध्ये 57 वा सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स (RCB VS KKR) यांच्यात पार पडला. या सामन्यात आरसीबीने 6 विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे आरसीबीचा संघ आयपीएल 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर पोहोचला आहे, त्यांच्या खात्यात 16 पॉईंट्स झालेत. या सामन्यादरम्यान इंग्लंडचा एक फलंदाज जॅकब बेथेल हा गोल्डन चैन घालून केकेआर विरुद्ध सामन्यात खेळण्यासाठी उतरला, मात्र या दरम्यान त्याच्या गळ्यातील सोन्याची चैन जमिनीवर पडली आणि त्याला माहित सुद्धा पडलं नाही, ज्यामुळे त्याची ही चैन सामन्यात चर्चेचा विषय राहिली.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या चौथ्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर जॅकब बेथेल कार्तिक त्यागीच्या 144 KMPH च्या वेगाने आलेल्या बाउंसरवर कॅच आउट झाला. कार्तिक त्यागीचा शॉर्ट पीच बॉल हा आधी जॅकब बेथेलच्या हातावर आणि मग हेल्मेटवर लागला. हेल्मेटवर बॉल लागल्याने जेव्हा झटका लागला तेव्हा गोल्डन चेन तुटली आणि गळ्यातून बाहेर पडली. जॅकब बेथेलने मारलेला बॉल हा कार्तिक त्यागीने कॅच केला आणि तो आउट होऊन डग आउटमध्ये परतला. आउट झाल्यावर तो मैदानाच्या बाहेर जात होता तेव्हा त्याला अजिबात समजलं नाही की त्याची गोल्डन चैन ही मैदानावर पडलीये.
जॅकब बेथेल बाद झाल्यावर आरसीबीचा नवा फलंदाज देवदत्त पडिक्कल फलंदाजीसाठी मैदानात आला. यावेळी त्याने पीचवर गोल्डन चैन पडलेली पाहिली. त्याने ती चैन उचलून अंपायरकडे दिली. जॅकब बेथेलने केकेआर विरुद्ध फलंदाजीत समाधानकारक प्रदर्शन केलं नाही, त्याने 12 बॉलमध्ये 15 धावा केल्या. बेथेलला फिलिप सॉल्टच्या दुखापतीनंतर आरसीबीसाठी ओपनिंग करण्याची संधी मिळाली.
Kartik Tyagi’s deadly bouncer hit Jacob Bethell on the helmet and his 24 carat gold chain fell on the groundDeshi Beast (DeshiBeast35) May 13, 2026
Devdutt Padikkal picked up the gold chain and handed it over to the umpire.
रायपूरच्या स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात आरसीबीने टॉस जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी ४ विकेट गमावून कोलकाता नाईट रायडर्सने 192 धावांची खेळी केली. त्यांनी आरसीबीला विजयासाठी 193 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान आरसीबीने ५ बॉल आणि 6 विकेट राखून पूर्ण केलं.