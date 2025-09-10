English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'आता UAE विरोधातही बुमराहला खेळवणार का?', जडेजाने गंभीरला दिला आंदोलनाचा इशारा, म्हणाला 'हा ढोंगीपणा....'

Asia Cup 2025: आशिया कपमध्ये (Asia Cup) भारत आज युएईविरोधात (UAE) सामना खेळणार असून, जर तसं झालं तर आपण आंदोलन करु असा इशारा जडेजाने दिला आहे.     

शिवराज यादव | Updated: Sep 10, 2025, 03:31 PM IST
'आता UAE विरोधातही बुमराहला खेळवणार का?', जडेजाने गंभीरला दिला आंदोलनाचा इशारा, म्हणाला 'हा ढोंगीपणा....'

Asia Cup 2025: आशिया कप स्पर्धेला सुरुवात झाली असून, भारतीय संघ पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की जसप्रीत बुमराह अत्यंत वादग्रस्त वर्कलोड मॅनेजमेंट वादात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये असण्याची शक्यता आहे. इंग्लंडविरोधातील कसोटी मालिकेनंतर बुमराहचा वर्कलोड हा चर्चेचा विषय होता. वर्कलोडमुळे बुमराह लॉर्ड्स आणि ओव्हल कसोटी सामन्यांना मुकला होता. आशिया कपच्या निमित्ताने बुमराह टी-20 मध्ये पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे. 

या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान, बुमराहच्या पाठीला दुखापत झाली होती. ज्यामुळे तो चॅम्पियन्स ट्रॉफीमधून बाहेर पडला होता. पाच महिन्यांत सुरू होणाऱ्या टी 20 विश्वचषकाची तयारी म्हणून बुमराहला खेळवलं जाण्याची शक्यता आहे. आशिया कप हा त्यासाठी चांगला पर्याय आहे. भारतीय संघ आता सलग एकदिवसीय, कसोटी आणि टी-20 खेळणार असल्याने बुमरहाला कसं खेळवलं जातं हे पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे. 

बुमराह युएईविरोधात खेळण्याची शक्यता असल्याने भारताचा माजी खेळाडू अजय जडेजाने नाराजी जाहीर केली आहे. भारताचा माजी फलंदाज बुमराहला प्लेईंग इलेव्हनमध्ये पाहण्यास तो इच्छुक नाही. "भारत कमकुवत प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध खेळत आहे आणि जर संघ व्यवस्थापन, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी आज रात्रीच्या सामन्यात बुमराहला खेळवलं तर आंदोलनावर जाईन," असा इशारा त्याने दिला आहे. 

"उद्या बुमराहला खेळवण्याची काय गरज आहे, यार? सहसा, तुम्ही त्याला जपून ठेवता. आता तुम्हाला युएईविरुद्धही बुमराहची गरज आहे? एकतर त्याला अजिबात संरक्षण देऊ नका, किंवा जर तुम्हाला त्याला जपून वापरायचं असेल तर अशा प्रकारच्या सामन्यात ते करा. तर्कशास्त्र ते ठरवते, परंतु आम्ही कधीही तर्काने गोष्टी करत नाही," असं अजय जडेजाने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर म्हटलं. 

"सामना युएईविरोधात आहे. मला कोणाचा अनादर करायचा नाही, पण मी त्यांचा कर्णधार वसीम आणि त्यांचं कौशल्य पाहिलं आहे. तुम्ही कोणत्या संघाचं रँकिंग ठरवू शकत नाही. पण हा टी-20 वर्ल्डकप विजेता संघ भारत आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, जर बुमराह उद्या खेळला तर मी आंदोलन करणार आहे," असं अजय जडेजाने सांगितलं आहे. 

इरफान पठाणनेही दर्शवली सहमती

जडेजाच्या या मताला इरफान पठाणनेही दुजोरा दिला. जर एखादा खेळाडू संघाचा भाग असेल तर वर्कलोड मॅनेजमेंटची संकल्पना अस्तित्वात नसावी असं त्याने म्हटलं असून हेच सुनील गावसकर यांनीही सांगितलं होतं. 

"तुम्हाला बुमराहचे संरक्षण करायचं आहे हे मी समजू शकतो. पण माझं मत काय आहे हे मी इंग्लंड दौऱ्यातही सांगितलं आहे की, जर तुम्ही मालिका खेळण्यासाठी आला असाल तर तुम्हाला ती पूर्णपणे खेळावी लागेल. तुम्ही रिकव्हरी किंवा मॅनेजमेंटसाठी मालिकेत आला नाही आहात, तुम्ही खेळण्यासाठी आला आहात," असं पठाण म्हणाला.

"तुम्ही स्पष्टपणे विरोधी संघ कोणता आहे यावरुन निर्णय घ्याल. परंतु जेव्हा तुम्ही गती पकडता तेव्हा तुम्ही ती कमी होऊ देऊ शकत नाही. बुमराह, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल तुमचे गोलंदाज असू शकतात. आणि नंतर अष्टपैलू हार्दिक पंड्या आणि शिवम दुबे क्रमांक 7 आणि 8 वर. जर आपल्याला क्रमांक 8 पर्यंत फलंदाजी करावी लागली तर कुलदीप यादवसाठी जागा नाही," असंही त्याने सांगितलं. 

 

