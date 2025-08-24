Cricketer Died: आशिया कप 2025 च्या आधी क्रिकेट जगतात शोककळा, 'या' क्रिकेटपटूचा झाला अचानक मृत्यू

Cricketer Died before Asia Cup: आशिया कप 2025 सुरू होण्याआधीच क्रिकेट विश्वातून दु:खद बातमी समोर आली आहे. 9 सप्टेंबरपासून संयुक्त अरब अमिरातमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेत भारत आपला पहिला सामना 10 सप्टेंबरला खेळणार आहे. मात्र, याआधीच एका स्थानिक क्रिकेटरच्या अचानक मृत्यूने चाहत्यांना धक्का बसला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील पुंछ जिल्ह्यातील स्थानिक क्रिकेटर फरीद हुसेन याचा 20 ऑगस्ट रोजी झालेल्या रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालेल्या या घटनेत फरीद दुचाकीवरून जात असताना एका कारचं दार अचानक उघडलं आणि तो थेट दाराला धडकला. अपघात इतका भीषण होता की जमिनीवर कोसळताच तो गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला.
फरीद हुसेन फक्त एक उत्तम क्रिकेटर नव्हता, तर आपल्या भागातील अनेक तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व होता. त्याच्या निधनाने कुटुंबासह स्थानिक क्रिकेट जगतात शोककळा पसरली आहे.
क्रिकेट इतिहासात रस्ते अपघाताने अनेक खेळाडूंचे जीवन हिरावून घेतले आहे. 14 मे 2022 रोजी ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज अष्टपैलू अँड्र्यू सायमंड्स याचा अशाच कार अपघातात मृत्यू झाला होता.
डिसेंबर 2022 मध्ये इंग्लंडचा माजी स्टार अँड्र्यू फ्लिंटॉफ बीबीसीच्या टॉप गिअर शोच्या शूटिंगदरम्यान अपघातात सापडला होता. त्याच महिन्यात भारताचा विकेटकीपर-फलंदाज ऋषभ पंत दिल्ली-देहरादून हायवेवर भीषण अपघातातून थोडक्यात वाचला होता. कार पूर्णपणे चुरगळली असली तरी पंत जीव वाचवू शकला. मात्र गंभीर दुखापतींमुळे त्याला दीड वर्ष क्रिकेटपासून दूर रहावं लागलं. टी20 वर्ल्ड कप 2024 मधून त्याने दमदार पुनरागमन केलं.
आशिया कपच्या उंबरठ्यावर आलेल्या या दुःखद घटनेमुळे क्रिकेटविश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तरुण क्रिकेटर फरीद हुसेनचं अकाली जाणं अनेकांसाठी मोठं पोकळी निर्माण करून गेलं आहे.