English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • Ranji Trophy Final: जम्मू-काश्मीरचा ऐतिहासिक विजय! आठ वेळा विजेत्या कर्नाटकवर मात करत पहिल्यांदाच जिंकला किताब

Ranji Trophy Final: जम्मू-काश्मीरचा ऐतिहासिक विजय! आठ वेळा विजेत्या कर्नाटकवर मात करत पहिल्यांदाच जिंकला किताब

Karnataka vs Jammu and Kashmir Ranji Trophy Final: 2025-26 रणजी ट्रॉफीचा अंतिम सामना कर्नाटकातील हुबळी येथे खेळवण्यात आला. जम्मू आणि काश्मीरने अंतिम सामन्यात कर्नाटकला हरवून इतिहास रचला आणि पहिल्यांदाच विजेतेपद पटकावले.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 28, 2026, 03:09 PM IST
Ranji Trophy Final: जम्मू-काश्मीरचा ऐतिहासिक विजय! आठ वेळा विजेत्या कर्नाटकवर मात करत पहिल्यांदाच जिंकला किताब
Karnataka vs Jammu and Kashmir Ranji Trophy Final

Jammu and Kashmir Ranji Trophy Final: भारतीय घरेलू क्रिकेटमधील सर्वात प्रतिष्ठेच्या स्पर्धांपैकी एक असलेल्या रणजी ट्रॉफीच्या 2025-26 ( Ranji Trophy Final: 2025-26) सिजनमध्ये जम्मू-काश्मीरने इतिहास घडवला आहे. हुबळी येथील केएससीए मैदानावर रंगलेल्या अंतिम सामन्यात त्यांनी आठ वेळा विजेतेपद पटकावलेल्या बलाढ्य कर्नाटक संघावर मात करत प्रथमच रणजी ट्रॉफीचा किताब आपल्या नावावर केला. राज्याच्या क्रिकेट इतिहासात 28 फेब्रुवारी हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, अशीच ही कामगिरी ठरली.

Add Zee News as a Preferred Source

पहिल्या डावात भक्कम पायाभरणी

सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच जम्मू-काश्मीरने आक्रमक आणि आत्मविश्वासपूर्ण खेळ केला. नाणेफेक जिंकल्यानंतर त्यांनी फलंदाजी स्वीकारली आणि पहिल्या डावात तब्बल 584 धावांचा डोंगर उभा केला. फलंदाजांनी संयम आणि आक्रमकतेचा सुरेख संगम साधत कर्नाटकच्या गोलंदाजांवर दबाव कायम ठेवला. मोठी भागीदारी आणि खालच्या फळीतील योगदानामुळे संघाला भक्कम धावसंख्या गाठता आली.

 

आकिब नबीची घातक गोलंदाजी

कर्नाटकच्या प्रत्युत्तरात जम्मू-काश्मीरच्या वेगवान गोलंदाज आकिब नबीने सामन्याचे पारडे फिरवले. त्याने 54 धावांत 5 बळी घेत कर्नाटकच्या फलंदाजीचा कणा मोडला. संपूर्ण हंगामात त्याने 60 बळी घेतले असून हा त्याचा सातवा पाच बळींचा डाव ठरला. त्याच्या अचूक टप्प्यावरच्या गोलंदाजीमुळे कर्नाटकचा डाव 293 धावांवर आटोपला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला तब्बल 291 धावांची आघाडी मिळाली.

मयंक अग्रवालची झुंजार खेळी व्यर्थ

कर्नाटककडून मयंक अग्रवालने 160 धावांची दमदार खेळी करत एकहाती झुंज दिली. कठीण परिस्थितीत त्याने संयमाने फलंदाजी करत संघाला सावरले; मात्र त्याला इतर फलंदाजांची पुरेशी साथ लाभली नाही. त्याची खेळी नसती तर कर्नाटकची स्थिती आणखी बिकट झाली असती.

दुसऱ्या डावात आघाडी अधिक भक्कम

पहिल्या डावातील मोठ्या आघाडीनंतर जम्मू-काश्मीरने दुसऱ्या डावातही सावध पण सकारात्मक खेळ केला. कामरान इक्बालने एका बाजूने डाव सावरत महत्त्वपूर्ण धावा केल्या. कर्णधार पारस डोगरा आणि अब्दुल समद यांनीही आवश्यक तेवढे योगदान देत संघाची आघाडी वाढवली. 4 बाद 342 धावा झाल्यानंतर डोगरांनी डाव घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या डावातील आघाडीच्या आधारे संघाला विजयी घोषित करण्यात आले.

 

ऐतिहासिक यशाचा नवा अध्याय

आठ वेळा विजेतेपद पटकावलेल्या कर्नाटकसारख्या अनुभवी संघाला हरवणे ही जम्मू-काश्मीरसाठी मोठी कामगिरी आहे. या विजयामुळे राज्यातील क्रिकेटला नवी ऊर्जा मिळाली आहे. दीर्घकाळापासून मेहनत घेणाऱ्या खेळाडू, प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापनासाठी हा क्षण अत्यंत अभिमानाचा ठरला आहे.

जम्मू-काश्मीरचा हा विजय केवळ एका स्पर्धेपुरता मर्यादित नसून, देशातील उदयोन्मुख क्रिकेट शक्ती म्हणून त्यांची ओळख मजबूत करणारा आहे. रणजी ट्रॉफीच्या इतिहासात त्यांनी आपल्या नावाची नोंद करत भारतीय क्रिकेटला एक नवा विजेता दिला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
jammu and kashmirkarnatakaRanji Trophy final

इतर बातम्या

काय ती नजर अन् काय ती पोझ! नवविवाहित रश्मिका विजयच्या...

मनोरंजन