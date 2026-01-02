हेल्मेटवर पॅलेस्टिनी ध्वज...जम्मू-काश्मीरमध्ये क्रिकेटपटूची मनमानी! पोलिसांपर्यंत पोहचले प्रकरण

Jammu Cricket Palestine Flag: जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या चॅम्पियन्स लीग क्रिकेट स्पर्धा सुरु आहे. ही स्पर्धा अचानक चर्चेत आली आहे. या स्पर्धेत आता एका खेळाडूच्या कृतीमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सामन्यादरम्यान एक क्रिकेटपटू थेट आपल्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनीचा झेंडा लावून वाद निर्माण झाला. हेल्मेटवर पॅलेस्टिनीचा झेंडा लावून मैदानात प्रवेश केला आणि हा प्रकार पाहता पाहता गंभीर वळणावर पोहोचला. हा मुद्दा आता केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित न राहता पोलीस आणि तपास यंत्रणांपर्यंत पोहोचला आहे.
ही घटना समोर आल्यानंतर स्पर्धेतील संबंधित संघाच्या व्यवस्थापकाला प्रश्न विचारण्यात आला. पण संघ व्यस्थापकाने आपली जबाबदारी झटकत, या प्रकाराबाबत आपल्याला कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती, असे स्पष्ट केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, क्रिकेटपटू फुरकान भट्ट याच्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनचा झेंडा दिसून आला. सामन्यानंतर यावर आक्षेप घेण्यात आला आणि प्रकरण थेट पोलिसांपर्यंत गेले. वाद वाढल्यानंतर तपास यंत्रणांनीही या प्रकरणाची दखल घेतली. ताज्या अपडेटनुसार, फुरकान भट्टवर जम्मू चॅम्पियन्स लीगमध्ये खेळण्यास बंदी घालण्यात आली असून, त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
या स्पर्धेत एकूण 10 संघ सहभागी झाले होते. त्यापैकी एका संघाकडून खेळणाऱ्या फुरकान भट्टने आपल्या हेल्मेटवर पॅलेस्टिनीचा झेंडा लावला होता. विशेष म्हणजे, याआधीही त्याने दुसऱ्या एका स्पर्धेत अशाच पद्धतीने झेंडा लावून सामना खेळल्याची माहिती समोर आली आहे. या खासगी स्पर्धेचे एकूण बक्षीस 10 लाख रुपये होते.
महत्त्वाची बाब म्हणजे ही स्पर्धा खासगी स्वरूपाची होती. याबाबत जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशन किंवा स्थानिक पोलिसांना कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नव्हती. तसेच सामान्य प्रेक्षकांनाही या स्पर्धेला उपस्थित राहण्याची परवानगी नव्हती. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, खेळाच्या मैदानावर अशा प्रकारचे झेंडे, चिन्हे किंवा संदेश दाखवणे यावर याआधीही आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ खेळाडूच नव्हे, तर स्पर्धेचे आयोजकही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.