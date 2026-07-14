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22 वर्षीय गोलंदाजाला हृदयविकाराचा झटका, सामना खेळता खेळता गेला जीव; रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच निधन

क्रिकेट सामन्यातच  22 वर्षीय खेळाडू कोसळला. रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच या खेळाडूचा मृत्यू झालेला आहे. या घटनेमुळे क्रिकेट जगतात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 14, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:40 PM IST
22 वर्षीय गोलंदाजाला हृदयविकाराचा झटका, सामना खेळता खेळता गेला जीव; रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच निधन
Image Credit: जम्मू-काश्मीरच्या तरुण क्रिकेटरचा हृदयविकाराच्या झटकल्यामुळे निधन (Image credit: Instagram/@himalayanmail)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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