8.40 कोटींचा खेळाडू, पण अजूनही नाही मिळाली Playing XI मध्ये संधी; IPL 2026 मध्ये बेंचवर बसून

Not Getting chance to Play For Delhi Capitals in IPL 2026: 8.40 कोटी रुपये किमतीचा एक वेगवान गोलंदाज आयपीएल 2026 मध्ये मैदानाबाहेर बेंचवर बसून आहे. या क्रिकेटपटूला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान नाकारले जात आहे. या सिजनमध्ये त्याला अजूनही खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. कोण आहे हा खेळाडू जाणून घेऊयात...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 8, 2026, 03:24 PM IST
DC vs GT: आयपीएल (IPL 2026) हंगामात एक आश्चर्यकारक गोष्ट पाहायला मिळत आहे. मोठ्या रकमेवर खरेदी केलेला एक तरुण फास्ट  गोलंदाज अजूनही मैदानाबाहेर बसलेला आहे. जम्मू-कश्मीरचा उदयोन्मुख क्रिकेटपटू आकिब नबी (Aaqib Nabi) याला दिल्ली कॅपिटल्सने तब्बल 8.40 कोटी रुपयांना आपल्या संघात घेतले, पण अद्याप त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही. आयपीएलसारख्या मोठ्या मंचावर खेळण्याची संधी मिळणे हे प्रत्येक तरुण क्रिकेटपटूचे स्वप्न असते. आकिब नबीसाठीही ही संधी तितकीच महत्त्वाची आहे. मात्र, हंगाम सुरू होऊन दोन सामने पार पडले तरी त्याला अद्याप पदार्पणाची संधी मिळालेली नाही. दिल्ली कॅपिटल्सने त्याच्यावर मोठा विश्वास दाखवत इतकी मोठी रक्कम मोजली, पण टीम कॉम्बिनेशनमुळे तो सध्या बेंचवरच थांबला आहे.

घरेलू क्रिकेटमध्ये जबरदस्त कामगिरी

आकिब नबीने आयपीएलमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी आपल्या घरेलू क्रिकेटमध्ये जबरदस्त कामगिरी करून सर्वांचे लक्ष वेधले होते. रणजी ट्रॉफी 2025-26 हंगामात त्याने 60 विकेट्स घेतल्या आणि जम्मू-कश्मीर संघाला पहिल्यांदाच विजेतेपद मिळवून देण्यात मोठी भूमिका बजावली. अंतिम सामन्यात त्याच्या धारदार गोलंदाजीमुळे कर्नाटकसारख्या मजबूत संघाचा पराभव झाला. या कामगिरीनंतर त्याला देशभरात ओळख मिळाली आणि IPL लिलावातही त्याच्यावर मोठी बोली लागली.

तथापि, IPL मधील स्पर्धा खूप तीव्र असते. प्रत्येक संघाकडे अनुभवी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेले खेळाडू असतात. त्यामुळे नव्या खेळाडूंना लगेच संधी मिळणे नेहमीच सोपे नसते. दिल्ली कॅपिटल्सकडेही अनेक अनुभवी गोलंदाज असल्यामुळे आकिब नबीला सध्या वाट पाहावी लागत आहे.

नबीबद्दल काय म्हणाले बॉलिंग कोच?

संघाचे बॉलिंग कोच मुनाफ पटेल (Munaf Patel) यांनी अलीकडेच आकिब नबीबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, टीम व्यवस्थापन त्याला संधी देण्यास उत्सुक आहे, पण योग्य कॉम्बिनेशन मिळणे आवश्यक आहे. IPL मध्ये प्रत्येक सामन्यासाठी वेगवेगळे कॉम्बिनेशन वापरले जाते, त्यामुळे काही वेळा चांगले खेळाडूही बाहेर बसावे लागतात.

नबीच्या मेहनतीचे विशेष कौतुक 

मुनाफ पटेल यांनी आकिब नबीच्या मेहनतीचे विशेष कौतुक केले. त्यांच्या मते, इतर गोलंदाज नेट्समध्ये 5-6 ओव्हर टाकून थांबतात, पण आकिब नबी स्वतःहून 10-12 ओव्हर टाकण्याचा सराव करतो. तो सतत स्वतःला सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असतो आणि थांबण्यास सांगितले नाही तर गोलंदाजी करतच राहतो. अशी जिद्द आणि मेहनत त्याला भविष्यात मोठा खेळाडू बनवू शकते.

फिटनेस आणि फॉर्म दोन्ही उत्तम 

आकिब नबीची फिटनेस आणि फॉर्म दोन्ही उत्तम आहेत, त्यामुळे तो संधी मिळताच प्रभाव टाकण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. टीम व्यवस्थापनानेही स्पष्ट केले आहे की, योग्य वेळ आल्यावर त्याला नक्कीच संधी दिली जाईल. विशेषतः ‘इम्पॅक्ट प्लेअर’ नियमामुळे संघरचना बदलत राहते, आणि जर संघाने अतिरिक्त फलंदाज न खेळवण्याचा निर्णय घेतला, तर आकिब नबीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळू शकते.

दिल्ली कॅपिटल्सचा आयपीएल 2026 मधील प्रवास

दरम्यान, दिल्ली कॅपिटल्सचा आयपीएल 2026 मधील प्रवास आतापर्यंत चांगला राहिला आहे. त्यांनी सुरुवातीचे दोन्ही सामने जिंकले असून, संघ आत्मविश्वासाने पुढे जात आहे. पुढील सामन्यात ते गुजरात टायटन्सविरुद्ध खेळणार आहेत, आणि या सामन्यात आकिब नबीला संधी मिळते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुनाफ पटेल यांनी शेवटी असेही म्हटले की, “आकिब नबी पूर्णपणे तयार आहे. अशा प्रकारच्या खेळाडूंना हाताळणे कधी कधी आव्हानात्मक असते, कारण त्यांच्यात प्रचंड ऊर्जा असते. पण तो खूप चांगला मुलगा आहे. आम्ही त्याला तयार राहायला सांगितले आहे. संधी मिळताच आम्ही त्याला मैदानात उतरवू.”

एकूणच, आकिब नबी सध्या बेंचवर असला तरी त्याची मेहनत, सातत्य आणि आत्मविश्वास पाहता त्याला लवकरच संधी मिळण्याची शक्यता आहे. IPL सारख्या मोठ्या मंचावर स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी तो सज्ज आहे. फक्त योग्य क्षणाची वाट पाहत आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

