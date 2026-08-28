/500 मीटर लांब शौचालय तर तंबूमध्ये ड्रेसिंग रूम, जपान एशियन गेम्समधील व्यवस्थेवर BCCI नाराज

Japan Asian Games 2026 : एशियन गेम्स 2026 ची सुरुवात 19 सप्टेंबर रोजी जपानमध्ये होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एशियन गेम्ससाठी जपानमध्ये करण्यात असलेल्या सुविधांबाबत नाराज असल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येत आहे. एशियन गेम्समध्ये पुरुषांचे सामने हे 24 सप्टेंबर पासून सुरु होणार असून 3 ऑक्टोबरपर्यंत पार पडणार आहेत. त्यापूर्वी बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली की बीसीसीआय जपानमध्ये एशियन गेम्ससाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेने नाराज आहे.
जर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हे एशियन गेम्समध्ये खेळाडूंच्या व्यवस्थेला घेऊन संतुष्ट नसेल तर ते कर्णधार श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या सह भारताच्या वरिष्ठ क्रिकेट संघाला स्पर्धेसाठी पाठवण्याचा विचार रद्द करतील. त्याऐवजी ते भारतीय पुरुषांच्या बी संघाला जपानला स्पर्धेसाठी पाठवतील. शिवाय अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की ड्रेसिंग रूम्स आणि हॉटेल यांपैकी कशाचीही स्थिती आवश्यक मानकांनुसार नाही, जी चिंतेची मोठी बाब आहे.
एएनआयशी बोलताना बीसीसीआय अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'जपानमधील सुविधा आणि व्यवस्थांबाबत बीसीसीआय (BCCI) आणि एसीसी (ACC) समाधानी नाहीत आणि बोर्ड तिथे एक निरीक्षक पाठवणार आहे. हा निरीक्षक आम्हाला अहवाल सादर करेल आणि जर व्यवस्था अपुरी असल्याचे आढळले, तर आम्ही 'बी' (B) संघ पाठवण्याचा विचार करू शकतो'.
त्याने म्हटले की, 'एसीसीच्या (ACC) बैठकीदरम्यान आम्ही जपान ऑलिम्पिकच्या अधिकाऱ्यांना कळवले की ड्रेसिंग रूम हे तंबूंमध्ये उभारण्यात आल्या आहेत आणि प्रसाधनगृहे 500 मीटर दूर आहेत, ज्यामुळे खेळाडूंना मोठी गैरसोय होईल. स्पर्धेदरम्यान देण्यात आलेल्या हॉटेलच्या खोल्या अत्यंत लहान आहेत, ही चिंतेची मोठी बाब आहे'.
पुरुष टी20 टीम : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह.
महिला टी20 टीम: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कामलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरानी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदनी शर्मा.