/जापानी प्रेक्षकांनी घालून दिला आदर्श, सामना संपल्यावर स्वच्छ केलं फिफा वर्ल्ड कपचं स्टेडियम

FIFA World Cup 2026 : फिफा वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा 11 जून पासून सुरु झाली आहे. यंदा ही स्पर्धा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांमध्ये आयोजित करण्यात आली असून यात जगभरातील 48 संघांचा सहभाग आहे. या स्पर्धेत एकूण 103 सामने खेळवले जाणार असून ग्रुप स्टेजच्या सामन्यात सुद्धा या स्पर्धेचा रोमांच पाहायला मिळतोय. अशातच जापानी सपोर्टर्सनी पुन्हा एकदा जगाला आदेश घालून दिला आहे. फिफा वर्ल्ड कपमध्ये जापान विरुद्ध नेदरलँड यांच्यात सामना पार पडला होता. हा सामना संपल्यावर फॅन्स स्टॅन्डमध्ये साफ सफाई करताना दिसले. डलास स्टेडियममध्ये जापानी फॅन्सचा कचरा उचलतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामुळे समुराई ब्लू सपोर्टर्स एक परंपरा कायम राहिली आहे.
फिफा वर्ल्ड कपमध्ये रविवारी ग्रुप F चा भाग असलेल्या जापान आणि नेदरलँड यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना पार पडला. हा सामना 2-2 ने ड्रॉ झाला. व्हर्जिल व्हॅन डाइक आणि क्रिसेनियो समरव्हिल यांच्या गोलमुळे डच संघ दोनदा आघाडीवर आला, परंतु त्यांना ती आघाडी टिकवता आली नाही. कारण 88 व्या मिनिटाला दाइची कामाडाने गोल केला.
जापान आणि नेदरलँड यांच्यातील पहिला ग्रुप स्टेज सामना हा डलास स्टेडियमवर पार पडला होता. यावेळी जापानी फॅन्सनी सोबत येताना निळ्या रंगाच्या पिशव्या आणल्या होत्या. अनेकदा स्टेडियममध्ये सामना पाहायला आलेले प्रेक्षक कचरा करतात. तेव्हा आपल्या देशाचा सामना पाहायला आलेल्या जापानी फॅन्सनी सोबत येतानाच निळ्या रंगाच्या पिशव्या आणल्या होत्या. सामना संपल्यावर त्यांनी स्टेडियम स्वच्छ केलं इतर प्रेक्षकांनी टाकलेला कचरा त्यांनी उचलला. ज्यामुळे समुराई ब्लू सपोर्टर्सची एक परंपरा सुरु ठेवली. सध्या त्यांच्या या स्वच्छता कार्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
जापानी फॅन्स स्टेडियमची स्वच्छता का करतात असा प्रश्न विचारला असताना जापानी फुटबॉल संघाची एक चाहती म्हणाली की, 'प्रत्येक गोष्टीचा आदर करणे हा त्यांच्या संस्कृतीचाच एक भाग आहे. ते खेळाडू, सहाय्यक कर्मचारी आणि अगदी स्टेडियमचाही आदर करतात. ती पुढे सांगितले की, येथे येऊन सामना पाहता आल्याबद्दल ते स्वतःला भाग्यवान समजतात; त्यामुळे त्यांना अशा ठिकाणी कचरा मागे ठेवायचा नाही आणि म्हणूनच ते साफसफाई करत आहेत'. यापूर्वी देखील कतार येथे झालेल्या फिफा वर्ल्ड कप २०२२ मध्ये जापानी चाहते स्टेडियमची स्वच्छता करताना दिसले होते.