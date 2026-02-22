English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS SA Yesterday Match: बुमराहला चौकार मारण्याची चूक नडली! पुढच्याच चेंडूवर क्विंटन डी कॉकची दांडी गुल; पाहा जस्सीच्या रागाचा 'तो' व्हायरल व्हिडिओ

 IND VS SA Yesterday Match Video:  पहिल्याच ओव्हरमध्ये जसप्रीत बुमराहने दक्षिण आफ्रिकेचा खतरनाक फलंदाज क्विंटन डिकॉकला एक जबरदस्त बॉल टाकून बोल्ड केलं. बुमराहने टाकलेल्या याच्या आधीच्या बॉलवर क्विंटन डिकॉकने चौकार मारला होता. 

पूजा पवार | Updated: Feb 23, 2026, 03:24 PM IST
Photo Credit - Social Media

 IND VS SA Jasprit Bumrah Viral Video: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (IND VS SA) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कपच्या सुपर 8 चा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जातोय. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाने पॉवर प्लेमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या महत्वाच्या विकेट घेतल्या. पहिल्याच ओव्हरमध्ये जसप्रीत बुमराहने दक्षिण आफ्रिकेचा खतरनाक फलंदाज क्विंटन डिकॉकला एक जबरदस्त बॉल टाकून बोल्ड केलं. बुमराहने टाकलेल्या याच्या आधीच्या बॉलवर क्विंटन डिकॉकने चौकार मारला होता. ज्याचा बदला बुमराहने त्याची विकेट घेऊन पूर्ण केला. 

रविवार 22 जानेवारी रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्याचा टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला असून त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाकडून एडन मार्करम आणि क्विंटन डिकॉक हे दोघे ओपनिंगसाठी मैदानात आले. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेने सुरुवात चांगली केली. क्विंटन डिकॉकने जसप्रीत बुमराहच्या दुसऱ्या ओव्हरच्या चौथ्या बॉलवर चौकार ठोकला. मात्र त्यानंतर पुढच्याच बॉलवर बुमराहने डिकॉकची विकेट घेतली. बुमराहने डिकॉकला आपल्या गोलंदाजीत फसवलं आणि थेट स्टंप उडवले. दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज सुद्धा हे पाहून शॉक झाला.

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण आफ्रिकेची प्लेईंग 11 :

एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Jasprit BumrahInd vs SAT20 World Cup 2026marathi newsCricket News

