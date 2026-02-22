IND VS SA Yesterday Match: बुमराहला चौकार मारण्याची चूक नडली! पुढच्याच चेंडूवर क्विंटन डी कॉकची दांडी गुल; पाहा जस्सीच्या रागाचा 'तो' व्हायरल व्हिडिओ

IND VS SA Jasprit Bumrah Viral Video: भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (IND VS SA) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कपच्या सुपर 8 चा सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जातोय. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाने पॉवर प्लेमध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या महत्वाच्या विकेट घेतल्या. पहिल्याच ओव्हरमध्ये जसप्रीत बुमराहने दक्षिण आफ्रिकेचा खतरनाक फलंदाज क्विंटन डिकॉकला एक जबरदस्त बॉल टाकून बोल्ड केलं. बुमराहने टाकलेल्या याच्या आधीच्या बॉलवर क्विंटन डिकॉकने चौकार मारला होता. ज्याचा बदला बुमराहने त्याची विकेट घेऊन पूर्ण केला.
Jasprit Bumrah wastes no time and removes the danger man, Quinton de Kock, in this all-important Super 8 clash.
ICC Men T20WorldCup | SUPER 8 | INDvSA | LIVE NOW https://t.co/dZWPZfqfbO pic.twitter.com/23RqtAxaoq
Star Sports (StarSportsIndia) February 22, 2026
रविवार 22 जानेवारी रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्याचा टॉस दक्षिण आफ्रिकेने जिंकला असून त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाकडून एडन मार्करम आणि क्विंटन डिकॉक हे दोघे ओपनिंगसाठी मैदानात आले. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेने सुरुवात चांगली केली. क्विंटन डिकॉकने जसप्रीत बुमराहच्या दुसऱ्या ओव्हरच्या चौथ्या बॉलवर चौकार ठोकला. मात्र त्यानंतर पुढच्याच बॉलवर बुमराहने डिकॉकची विकेट घेतली. बुमराहने डिकॉकला आपल्या गोलंदाजीत फसवलं आणि थेट स्टंप उडवले. दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज सुद्धा हे पाहून शॉक झाला.
अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी