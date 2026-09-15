/मॅचच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये जसप्रीत बुमराहने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

IND VS AFG 2nd T20 : भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर टी20 सीरिज खेळवली जात आहे. यातील पहिल्या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानवर 7 विकेट्सने विजय मिळवला. तर दुसरा सामना हा 15 सप्टेंबर रोजी खेळवला जातोय. या सामन्याचा टॉस श्रेयस अय्यरने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्याने पहिली ओव्हर सर्वात विश्वासू गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला टाकण्यासाठी दिला. बुमराहच्या गोलंदाजी समोर कर्णधार इब्राहिम जादरान संघर्ष करताना दिसला. या ओव्हरमध्ये बुमराहने एक धाव सुद्धा दिली नाही. यासोबतच त्याने टी20 क्रिकेटमध्ये नवा रेकॉर्ड बनवला.
भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने आतापर्यंत टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये सर्वात जास्त मेडन ओव्हर टाकणारा गोलंदाज बनला. त्यांनी 13 व्या वेळा जबरदस्त कारनामा केला. या बाबतीत त्याने झिम्बाब्वेचा गोलंदाज रिचर्ड न्गारावा याला मागे टाकले आहे. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की यात 'फुल मेंबर' संघांचा समावेश आहे, 'असोसिएट' संघांचा नाही.
13 - जसप्रीत बुमराह (भारत)
12 - रिचर्ड न्गारावा (झिम्बाब्वे)
10 - भुवनेश्वर कुमार (भारत)
9 - ब्लेसिंग मुजरबानी (झिम्बाब्वे)
8 - मुस्तफिज़ुर रहमान (बांगलादेश)
7 - जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया)
7 - टिम साउदी (न्यूझीलंड)
अफगाणिस्तान विरुद्ध सामन्याच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये मेडन ओव्हर टाकून जसप्रीत बुमराहने हा मोठा रेकॉर्ड बनवला. ज्या फॉरमॅटमध्ये फलंदाजांचा दबदबा पाहायला मिळतो तेथे बुमराहने आतापर्यंत 13 वेळा मेडन टाकण्याचा अद्भुत कारनामा केला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 10 मेडन ओव्हर टाकल्यामुळे भुवनेश्वर कुमारही या विशेष क्लबचा भाग आहे.
टेस्ट क्रिकेट - मुथैया मुरलीधरन (1794)
वनडे क्रिकेट - शॉन पोलक (309)
T20I क्रिकेट - जसप्रीत बुमराह (13)
जसप्रीत बुमराह आता टी20 मध्ये सर्वात जास्त मेडन टाकणारा गोलंदाज ठरला आहे. तर तिकडे टेस्टमध्ये श्रीलंकेचा माजी स्पिनर मुथैया मुरलीधरनच्या नावावर सर्वात जास्त मेडन टाकण्याचा रेकॉर्ड आहे. त्याने टेस्टमध्ये 1794 मेडन ओव्हर फेकले. मुरलीधरनच्या नावावर टेस्टमध्ये सर्वाधिक विकेट घेण्याचा महारेकॉर्ड आहे. त्याने टेस्ट क्रिकेट करिअरमध्ये सर्वाधिक 800 विकेट घेतले. वनडे सामन्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास दक्षिण आफ्रिकेचा माजी दिग्गज खेळाडू शॉन पोलॉक याने या प्रकारात सर्वाधिक 'मेडन ओव्हर्स' 309 टाकल्या आहेत.