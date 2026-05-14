'नशीब काही चालेना...' Out झालेला खेळाडूही ठरला नाबाद, आणखी एक सामन्यात Jasprit bumrah ला विकेट नाही!

IPL 2026 Jasprit Bumrah : आजच्या सामन्यामध्ये सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या या सामन्यामध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे संघाचे कर्णधारपद हे जसप्रीत बुमराहकडे सोपवण्यात आले होते. या सामन्यामध्ये त्याच्यासाठी दु:खद बातमी म्हणजेच त्याला या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा एकही विकेट सामन्यामध्ये हाती लागली नाही.
IPL 2026 Jasprit Bumrah : मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात एमआयचा कर्णधार बदलण्यात आला. पंजाब किंग्जविरुद्ध सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघामध्ये काही बदल करण्यात आले होते. आजच्या सामन्यामध्ये सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या या सामन्यामध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे संघाचे कर्णधारपद हे जसप्रीत बुमराहकडे सोपवण्यात आले होते. आजच्या सामन्यामध्ये जसप्रीत बुमराहने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आजच्या सामन्यामध्ये सूर्याकुमार यादव हा सामना खेळत नव्हता त्यामुळे मग त्याच्यामुळे प्लेइंग 11 मध्ये काही बदल करण्यात आले होते.
आजच्या सामन्यामध्ये जसप्रीत बुमराहसाठी एक आनंदाची बातमी म्हणजेच त्याने मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद पहिल्यांदा सांभाळले. तर या सामन्यामध्ये त्याच्यासाठी दु:खद बातमी म्हणजेच त्याला या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा एकही विकेट सामन्यामध्ये हाती लागली नाही. आजच्या सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जविरुद्ध त्याने 4 ओव्हर टाकल्या. या चार ओव्हरमध्ये त्याने 35 धावा खर्च केल्या पण त्याच्या हाती एकही विकेट लागली नाही. या सिझनमध्ये जसप्रीत बुमराहच्या फार्ममुळे त्याने या सिझनमध्ये निराशाजनक कामगिरी केली आहे.
हे ही वाचा
या सिझनमधील जसप्रीत बुमराहच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आतापर्यत 11 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याला फक्त 3 विकेट्स हाती लागले आहेत. आज त्यांचा 12 वा सामना होता त्याने त्याच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये एक संधी निर्माण केली होती पण नमन धीर याने तो कॅच सोडला. त्यानंतर शेवटच्या ओव्हरमध्ये त्याने शेवटच्या चेंडूवर यॅार्कर टाकला होता यावेळी अंपायरने तो आऊट देखील दिला होता पण त्यानंतर फलंदाजाने रिव्ह्यू घेऊन त्यानंतर तिसऱ्या पंचाने नाबाद घोषित केले.
मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल 2026 मधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाची या सिझनमध्ये निराशाजनक कामगिरी पाहायला मिळाली. मुंबई इंडियन्सच्या संघाने आतापर्यत 11 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्यांना फक्त 3 सामन्यात विजय मिळवता आला आहे तर 8 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. गुणतालिकेमध्ये सध्या मुंबई इंडियन्सता संघ हा सध्या नवव्या स्थानावर आहे संघाच्या प्लेऑफच्या आशा नष्ट झाल्या आहेत. आता संघाचे दोन सामने या सिझनमध्ये शिल्लक आहेत.