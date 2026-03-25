जसप्रीत बुमराह IPL 2026 चा पहिला सामना खेळणार की नाही? समोर आली मोठी अपडेट

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
Jasprit Bumrah : काही दिवसांपूर्वी जसप्रीत बुमराह हा बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्ये दाखल झालाय अशी माहिती समोर आली होती. त्यानंतर आता तो मुंबई इंडिअन्ससोबत आयपीएल 2026 चे सुरुवातीचे सामने खेळणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आता बुमराह संदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 25, 2026, 06:47 PM IST
Photo Credit - Social Media

Jasprit Bumrah : आयपीएल 2026 ला (IPL 2026) सुरु होण्यासाठी आता अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. 28 मार्च रोजी गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा (RCB) संघ हा सनरायजर्स हैदराबाद (SRH) सोबत भिडणार आहे. तर 29 मार्च रोजी मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात सामना रंगणार आहे. अशातच काही दिवसांपूर्वी मुंबई इंडियन्सचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) हा बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्ये दाखल झालाय अशी माहिती मिळाली होती. नक्की बुमराहला कोणती दुखापत झालीये किंवा तो फिटनेस टेस्टसाठी तेथे गेलाय, या संदर्भात कोणतीही माहिती समोर आलेली नव्हती. मात्र त्याच्या मुंबई इंडियन्स संघासोबत सरावा संदर्भातील अनुपस्थितीमुळे संघ व्यवस्थापन आणि चाहत्यांमध्ये अनिश्चितता वाढली होती. बुमराह आयपीएल 2026 चा पहिला सामना खेळणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र आता मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बुमराहच्या फिटनेसबाबत महत्वाची माहिती समोर आलेली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बुमराह IPL 2026 चा पहिला सामना खेळणार : 

बुधवारी ईएसपीएन क्रिकइन्फोच्या माहितीनुसार, जसप्रीत बुमराह बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सिलन्समध्ये वर्क लोड मॅनेजमेंट संदर्भात गेला होता. बुमराह  मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्यात रविवार २९ मार्च रोजी होणाऱ्या सामन्याचा भाग असणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, बुमराह सध्या CoE मध्ये असून तो आपली ताकद आणि शारीरिक क्षमता वाढवण्यावर काम करत आहे. तो मुंबई इंडियन्समध्ये सामील होण्यापूर्वी CoE मध्ये गोलंदाजी सुरू ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे बुमराह पाहिल्या आयपीएल सामन्यात मुंबई इंडियन्सच्या संघात उपलब्ध असेल याबातमीने चाहत्यांनी सुटकेचा श्वास घेतला असेल. 32 वर्षीय जसप्रीत बुमराह हा 2013 पासून मुंबई इंडियन्सचा भाग आहे. जसप्रीत बुमराह हा मुंबई इंडियन्सकडून सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज आहे. 

आयपीएल 2026 मुंबई इंडियन्सच्या सामान्यांचे वेळापत्रक : 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 29 मार्च - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल - दिल्ली - वेळ 3: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 7 एप्रिल - गुवाहाटी - वेळ 7: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Jasprit BumrahIPL 2026Cricket Newsmarathi newsmumbai indians

