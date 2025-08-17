English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जसप्रीत बुमराह आशिया कपमध्ये खेळणार की नाही? स्वतः घेतला 'हा' मोठा निर्णय, सिलेक्टर्सलाही दिली माहिती

Asia Cup 2025: भारतीय वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आशिया कपमध्ये खेळण्यास सज्ज आहे की नाही याबद्दल त्याने स्वतः माहिती दिली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 17, 2025, 08:55 AM IST
जसप्रीत बुमराह आशिया कपमध्ये खेळणार की नाही? स्वतः घेतला 'हा' मोठा निर्णय, सिलेक्टर्सलाही दिली माहिती

Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह आशिया कपमध्ये खेळणार की नाही? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून विचारला जात होता. आता भारतीय क्रिकेट संघासाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. टीम इंडियाचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह एशिया कपमध्ये खेळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. बुमराहने थेट निवड समितीला आपण उपलब्ध असल्याचे सांगितले असून, त्यांच्या या निर्णयामुळे संघव्यवस्थापनासोबतच चाहत्यांचाही आनंद डबल झाला आहे.

वर्कलोडमुळे टेस्ट संघातून रिलीज

अलीकडेच इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफीतील निर्णायक सामन्यात बुमराहला वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे विश्रांती देण्यात आली होती. पाच सामन्यांच्या मालिकेत त्यांनी तीनच सामने खेळले आणि मालिका 2-2 अशी बरोबरीत संपली. यामुळे त्यांच्या फिटनेसबाबत अनेक चर्चा रंगल्या होत्या.

पूर्णपणे फिट, खेळण्यासाठी तयार 

बुमराहच्या अनोख्या बॉलिंग ॲक्शनमुळे त्याच्या पाठीवर होणाऱ्या ताणामुळे तो अनेकदा दुखापतींना बळी पडला आहे. त्यामुळे एशिया कपसाठी त्याला विश्रांती दिली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र आता स्वतः बुमराहनेच बीसीसीआय आणि सिलेक्टरसमोर आपण पूर्णपणे फिट असून खेळण्यासाठी तयार असल्याची माहिती दिली आहे. निवड समिती येत्या आठवड्यात संघ जाहीर करणार असून त्यात बुमराहचं नाव नक्की असणार आहे.

टीम इंडियासाठी मोठा आधार

एशिया कप यंदा टी20 स्वरूपात होणार आहे. या फॉर्मेटमध्ये बुमराहसारख्या जागतिक दर्जाच्या गोलंदाजाचा फायदा संघाला मोठ्या प्रमाणावर मिळेल. त्याला दीर्घ स्पेल टाकावे लागत नाहीत, त्यामुळे दुखापतीची शक्यता कमी राहते. टी20 वर्ल्ड कप 2024 च्या अंतिम सामन्यातही त्याने जबरदस्त गोलंदाजी करत भारताला विजय मिळवून दिला होता.

19-20 ऑगस्टला संघनिवड

अजीत आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समिती 19 किंवा 20 ऑगस्ट रोजी एशिया कपसाठी अंतिम संघ जाहीर करणार आहे. बुमराहची उपस्थिती केवळ संघाची ताकद वाढवणार नाही तर तरुण गोलंदाजांनाही त्याच्या अनुभवाचा मोठा फायदा मिळणार आहे.

FAQ

1. बुमराहने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण कधी केले?

T20 पदार्पण : जानेवारी २०१६, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध

ODI पदार्पण : जानेवारी २०१६, ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध

कसोटी पदार्पण : जानेवारी २०१८, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध

2.  बुमराहचा बॉलिंग अॅक्शन खास का आहे?

 त्यांचा बॉलिंग अॅक्शन थोडा अनोखा व स्लिंग ॲक्शनसारखा आहे, ज्यामुळे फलंदाजांना त्यांचा वेग आणि लाइन-लेंथ ओळखणे कठीण जाते.

3. जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीची खासियत काय आहे?

अचूक यॉर्कर

स्लोअर बॉल्स

डेथ ओव्हर्समधील नियंत्रण

दोन्ही दिशांना स्विंग

4. बुमराहने भारतासाठी कोणते मोठे विक्रम केले आहेत?
एका वर्षात सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या भारतीय गोलंदाजांमध्ये त्यांचा समावेश आहे.

तीनही फॉरमॅटमध्ये पाच विकेट्सची हॅटट्रिक घेणाऱ्या काही गोलंदाजांपैकी ते एक आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Jasprit BumrahbcciAsia Cup 2025

इतर बातम्या

'मोगलांनी ब्राह्मणांवर मांसाहार...', राऊत फडणवीसा...

महाराष्ट्र बातम्या