/IPL 2026 : ना हार्दिक ना सूर्या... PBKS vs MI सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा नवा कर्णधार! का बदलावा लागला कॅप्टन?

PBKS vs MI Jasprit Bumrah : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्सयांच्यामध्ये सामन्याला सुरुवात झाली आहे, या सामन्यामध्ये हार्दिक पाड्या आणि जसप्रीत बुमराह हे दोघेही आजच्या सामन्यात संघाचा भाग नाहीत. त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये जसप्रीत बुमराह हा संघाचा कर्णधार असणार आहे.
Jasprit Bumrah MI new captain : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यामध्ये आज सामना खेळवला जात आहे, मागील काही सामन्यांमध्ये हार्दिक पांड्या हा सामने दुखापतीमुळे खेळला नाही. त्यामुळे मग त्याच्या जागेवर सूर्यकुमार यादवने मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद सांभाळले होते. आता आजच्या सामन्यात हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव हे दोघेही सामना खेळणार नाहीत. आजच्या सामन्यामध्ये जसप्रीत बुमराह हा मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद सांभाळणार आहे. आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सची कामगिरी कशी असणार याकडे सर्वाचे लक्ष असणार आहे. तर आजचा सामना हा पंजाब किंग्जसाठी महत्वाचा असणार आहे.
आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने मोठा बदल केला आहे, त्याचे कारण म्हणजेच सूर्यकुमार यादव हा वैयक्तिक कारणांमुळे आजचा सामना खेळला नाही. त्याचबरोबर आजच्या सामन्यामध्ये हार्दिक पांड्या देखील प्लेइंग 11 चा भाग नाही. हार्दिक पांड्या आणि सूर्यकुमार यादव हे दोघेही संघामध्ये नसल्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये जसप्रीत बुमराह हा संघाचा कर्णधार असणार आहे. मुंबई इंडियन्सकडून 156 सामने खेळल्यानंतर तो पहिल्यांदा मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद सांभाळत आहे. आजच्या सामन्यामध्ये जसप्रीत बुमराहने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय़ घेतला आहे.
आजच्या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाने काही बदल केले आहेत यामध्ये राज बावा याला संघामध्ये जागा मिळाली आहे, तर रोहित शर्मा हा संघामध्ये इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून संघामध्ये सामील होणार आहेत. त्याचबरोबर या सिझनमध्ये अनेक युवा खेळाडूंना संघामध्ये स्थान मिळाले होते. शेरफन रदरफर्ड आणि शार्दुल ठाकूर यांचे संघामध्ये पुनरागमन झाले आहे. तर पंजाब किंग्जच्या संघाने कोणतेही बदल आजच्या सामन्यामध्ये केले नाहीत.
प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकिपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंग, अजमतुल्ला उमरझाई, मार्को जॉन्सन, झेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.
रायन रिकेल्टन (विकेटकिपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, विल जॅक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, शार्दुल ठाकूर, जसप्रीत बुमराह (कर्णधार), रघु शर्मा.