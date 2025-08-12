आशिया कपसाठी WTC पणाला? जसप्रीत बुमराहच्या खेळण्याबाबत आली मोठी अपडेट

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ला 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. भारत या स्पर्धेचा यजमान असून यंदा ही स्पर्धा यूएईमधील अबुदाबी आणि दुबईतील मैदानांवर खेळवली जाणार आहे. चीफ सिलेक्टर अजित आगरकरच्या नेतृत्वात 19 किंवा 20 ऑगस्टपर्यंत भारतीय संघाची घोषणा होऊ शकते. कोणत्या खेळाडूंचा यात समावेश केला जाईल याबद्दल माहिती तेव्हाच मिळू शकते जेव्हा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) च्या स्पोर्ट्स सायन्स टीमकडून खेळाडूंचं मेडिकल बुलेटिन जाहीर केलं जाईल.
आशिया कपमध्ये जसप्रीत बुमराह खेळणार की नाही याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार बुमराह यंदाचा आशिया कप खेळणार आहे. वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे यापूर्वी झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यात त्याने केवळ तीन सामने खेळले होते. पण आता आशिया कपमध्ये त्याचं खेळणं जवळपास निश्चित मानलं जातंय.
जर जसप्रीत बुमराह हा आशिया कप 2025 मध्ये खेळला तर वेस्टइंडीज होणाऱ्या आगामी टेस्ट सीरिजच्या पहिल्या सामन्यातून त्याला विश्रांती दिली जाऊ शकते. 2 ऑक्टोबर पासून भारत - वेस्ट इंडिज यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जाणार आहे. याचा पहिला सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 2 ते 6 ऑक्टोबर पर्यंत होईल.
बुमराह हा भारताकडून टी 20 आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट घेणारा पाचवा गोलंदाज आहे. बुमराहने शेवटचा टी 20 सामना हा वर्ल्ड कप 2024 चा फायनल खेळला होता. बार्बाडोसमधील केन्सिंग्टन ओव्हल येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात बुमराहने चार ओव्हर टाकल्या आणि 18 धावा देत दोन विकेट घेतल्या होत्या.
हेही वाचा : 'स्वतःच्या मुलीच्या जीवनाशी खेळतोय', हसीन जहाँचे मोहम्मद शमीवर पुन्हा आरोप, नेमकं काय घडलं?
आशिया कप 2025 मध्ये यंदा एकूण 8 संघ सहभागी होणार असून यात भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हॉन्ग-कॉन्ग, ओमान आणि यूएई इत्यादींचा सहभाग आहे. आशिया कप 2025 च्या स्पर्धेत सुरुवातीला ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जाणार आहेत. रस्ताही 8 संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग.
ग्रुप स्टेजमध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी यूएईमध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल.
1. भारतीय संघाची घोषणा कधी होणार आहे?
भारतीय संघाची घोषणा 19 किंवा 20 ऑगस्ट 2025 पर्यंत होण्याची शक्यता आहे, ज्याचे नेतृत्व चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर करतील. खेळाडूंची निवड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) च्या स्पोर्ट्स सायन्स टीमकडून मेडिकल बुलेटिन जाहीर झाल्यानंतर निश्चित होईल.
2. जसप्रीत बुमराह आशिया कप 2025 मध्ये खेळणार आहे का?
होय, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जसप्रीत बुमराह आशिया कप 2025 मध्ये खेळणार आहे. वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे यापूर्वी त्याने इंग्लंड दौऱ्यात केवळ तीन सामने खेळले होते, परंतु आता त्याचे आशिया कपमधील सहभाग जवळपास निश्चित आहे.
3. जसप्रीत बुमराहचा शेवटचा टी-20 सामना कोणता होता?
जसप्रीत बुमराहने शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना टी-20 वर्ल्ड कप 2024 चा फायनल खेळला होता. हा सामना बार्बाडोसमधील केन्सिंग्टन ओव्हल येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाला, ज्यात त्याने 4 ओव्हरमध्ये 18 धावा देत 2 विकेट घेतल्या.