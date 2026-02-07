English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup 2026: पहिल्याच सामन्याला मुकणार हा महत्त्वाचा गोलंदाज? टीम इंडियासाठी आणखी एक धक्का

T20 World Cup 2026: पहिल्याच सामन्याला मुकणार 'हा' महत्त्वाचा गोलंदाज? टीम इंडियासाठी आणखी एक धक्का

T20 World Cup 2026: दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडलेल्या युवा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाच्या दुखापतीतून सावरण्याचा प्रयत्न टीम इंडिया आधीच करत आहे. त्यातच आता अजून एक धक्का टीम इंडियाला बसला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 7, 2026, 02:14 PM IST
Jasprit Bumrah: T20 वर्ल्ड कप 2026 सुरू होण्याआधीच टीम इंडियाच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. आधीच युवा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला असताना, आता भारताला जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीचा मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. एका रिपोर्टनुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यात 7 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पहिल्या सामन्यात जसप्रीत बुमराह खेळण्याची शक्यता कमी आहे. अचानक आजारी पडल्यामुळे संघ व्यवस्थापन त्यांना या सामन्यासाठी विश्रांती देऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.

आजारपणामुळे बुमराह बाहेर?

भारत विरुद्ध अमेरिका हा सामना शनिवारी संध्याकाळी 7 वाजता मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना ग्रुप A मधील भारताचा पहिलाच सामना असेल. मात्र कर्णधार सूर्यकुमार यादवला या लढतीत आपल्या प्रमुख वेगवान गोलंदाजाशिवाय मैदानात उतरावे लागू शकते.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, जसप्रीत बुमराहला अचानक खूप व्हायरल ताप झाला आहे. त्यामुळे त्यांची तब्येत पूर्णपणे ठणठणीत नसल्याने संघ व्यवस्थापन कोणताही धोका न पत्करता त्यांना विश्रांती देण्याच्या विचारात आहे.

सराव सत्रातही सहभाग नाही

रिपोर्टनुसार, सामना होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच शुक्रवारी 6 फेब्रुवारी रोजी बुमराह संघासोबत सरावासाठी मैदानात उपस्थित होते. मात्र त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा सराव केला नव्हता. आगामी सामने आणि संपूर्ण स्पर्धेचे महत्त्व लक्षात घेता, बुमराहच्या फिटनेसबाबत घाई न करता काळजीपूर्वक निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत आहेत.

बुमराहच्या जागी कोणाला संधी?

जर बुमराह पहिल्या सामन्यात खेळू शकले नाहीत, तर भारतीय संघात केवळ दोन मुख्य वेगवान गोलंदाज उरतात ते म्हणजे अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद सिराज. हे दोघेच प्रमुख पेसर्स म्हणून जबाबदारी सांभाळतील. सिराजला नुकतेच संघात स्थान देण्यात आले आहे, कारण हर्षित राणा गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. तिसऱ्या वेगवान गोलंदाजाची भूमिका अष्टपैलू हार्दिक पंड्या पार पाडू शकतो.

वॉशिंग्टन सुंदरबाबत अजूनही संभ्रम

दरम्यान, वॉशिंग्टन सुंदरच्या फिटनेसबाबत अजूनही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेदरम्यान त्यांना दुखापत झाली होती, त्यामुळे ते T20 मालिकेत सहभागी होऊ शकले नव्हते. सध्या ते बंगळुरू येथील BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखाली पुनर्वसन प्रक्रियेत आहेत. संघ व्यवस्थापनाला त्यांच्या पुनरागमनाची आशा असल्याने त्यांना अद्याप संघात कायम ठेवण्यात आले आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाद- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. 

