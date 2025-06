IND vs ENG: ड्रेसिंग रूममध्ये बुमराह नाराज का झाला? गंभीरसोबतची चर्चा कॅमेऱ्यात कैद

Jasprit Bumrah & Gautam Gambhir: इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टेस्ट सामन्याच्या (ENG vs IND,1st Test) दुसऱ्या दिवशी जसप्रीत बुमराहने भेदक मारा केला. त्याच्या या मेहनतीमध्ये , पण फील्डिंगमधील ढिसाळपणा आणि सहकार्‍यांची साथ न मिळाल्यामुळे तो काहीसा निराश झाला. त्याचा राग इतका होता की, तो थेट ड्रेसिंग रूममध्ये कोच गौतम गंभीरसोबत गंभीर चर्चा करताना दिसला. ही चर्चा कॅमेऱ्यात कैद झाली.

बुमराहने सामन्याच्या पहिल्याच षटकात इंग्लंडचा सलामीवीर झॅक क्रॉलीला बाद करत टीम इंडियाला जबरदस्त सुरुवात करून दिली. पण त्यानंतर मात्र त्याला इतर बॉलर्सकडूनही आणि फील्डर्सकडूनही पुरेसा सपोर्ट मिळाला नाही हे दिसून आलं. इंग्लंडने 209/3 अशी मजबूत स्थिती गाठली आणि भारताच्या 471 धावांच्या स्कोअरला चांगली टक्कर दिली.

बेन डकेट आणि ओली पोप या दोघांनाही बुमराहने आऊट करण्याचा प्रयत्न केला, पण भारतीय फील्डर्सनी त्याचे प्रयत्न वाया घालवले. जडेजाने डकेटचा एक सोपा झेल सोडला, तर पोपचाही एक झेल यशस्वी जयस्वालच्या हातून सुटला. पोपने यानंतर शतक झळकावले.

40व्या षटकात बुमराह मैदानाबाहेर होता आणि त्यावेळी शार्दूल ठाकूरने पहिल्यांदा गोलंदाजी केली. तेव्हा कॅमेरा भारतीय ड्रेसिंग रूमकडे गेला आणि तिथे बुमराह गंभीरसोबत चर्चेत दिसला. त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट नाराजी दिसत होती. त्याची ही नाराजी केवळ झेल सुटल्यामुळे नाही, तर संघाच्या एकूणच अपयशाची आहे हे दिसून येत होते.

So Gambhir is so clueless with his tactics that he needs Bumrah to sit beside him and guides what should be approach from now onwards for this match..#INDvsENG pic.twitter.com/Mbb2ScrPS3

— MK (@mkr4411) June 21, 2025