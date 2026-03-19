  • BCCI मुळे जसप्रीत बुमराहला 2 कोटींचं नुकसान होणार? आता नियम बदलून होणार भरपाई?

BCCI मुळे जसप्रीत बुमराहला 2 कोटींचं नुकसान होणार? आता नियम बदलून होणार भरपाई?

पूर्वी बीसीसीआयच्या वार्षिक कॉन्ट्रॅक्टमध्ये असणारी ए+ ग्रेडची कॅटेगरी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. मात्र त्यामुळे भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याला 2 कोटींचं नुकसान होऊ शकतं.   

पूजा पवार | Updated: Mar 19, 2026, 03:24 PM IST
BCCI मुळे जसप्रीत बुमराहला 2 कोटींचं नुकसान होणार? आता नियम बदलून होणार भरपाई?
BCCI Jasprit Bumrah : बीसीसीआयमुळे जसप्रीत बुमराहला 2 कोटींचं नुकसान झालं आहे. फेब्रुवारीमध्ये बीसीसीआयने टीम इंडियाच्या वरिष्ठ पुरुष आणि महिला खेळाडूंचं वार्षिक कॉन्ट्रॅक्ट जाहीर झालं होतं. ज्यात पूर्वी बीसीसीआयच्या वार्षिक कॉन्ट्रॅक्टमध्ये असणारी ए+ ग्रेडची कॅटेगरी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. वार्षिक कॉन्ट्रॅक्टमध्ये केवळ ३ खेळाडूंना ग्रेड ए मध्ये स्थान देण्यात आले आहे, जो आता बीसीसीआयच्या कॉन्ट्रॅक्टमधला सर्वोच्च ग्रेड आहे. यात जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा आणि शुभमन गिल यांचा समावेश आहे. 

पगार तोच राहणार की बदलणार? 

जसप्रीत बुमराह मागच्यावर्षी ग्रेड ए कॅटेगरीमध्ये होता. ज्यासाठी त्याला वर्षाला 7 कोटी रुपये मिळायचे. यापूर्वी ए प्लस कॅटेगरीमध्ये असणाऱ्या खेळाडूंना 7 कोटी, ए कॅटेगरीमध्ये असणाऱ्या खेळाडूंना 5 कोटी. बी कॅटेगरीमध्ये असणाऱ्या खेळाडूंना 3 कोटी, सी कॅटेगरीमध्ये असणाऱ्या खेळाडूंना 1 कोटी मिळाले आहेत. मात्र, नव्या बीसीसीआय सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टनुसार पगार खेळाडूंचा पगार तोच राहणार की त्यात काही बदल होणार, हे बीसीसीआयने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.

बुमराहला 2 कोटींचं नुकसान : 

मात्र जर खेळाडूंचा पगार जर कमी होत असेल तर यामुळे जसप्रीत बुमराहला 2 कोटींचं नुकसान झालं आहे. कारण मागील कॉन्ट्रॅक्टनुसार  त्याचा पगार ७ कोटी रुपये होता. आता ए+ कॅटेगरी काढून टाकण्यात आल्यास आणि बुमराह ए श्रेणीत गेल्याने, त्याचा पगार 5 कोटी रुपये होईल. 

दिग्गज खेळाडूंचं डिमोशन झालं : 

विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा या खेळाडूंचं डिमोशन झालं असून ते टीम इंडियासाठी फक्त एकाच फॉरमॅटमध्ये खेळतायत. पण जसप्रीत बुमराह हा तीन फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. तो जगातील सर्वात घातक गोलंदाजांमध्ये सामील आहे. तर प्रश्न असा आहे की बुमराहवर अन्याय झाला आहे का. टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका वृत्तानुसार, बीसीसीआय त्याच्या नुकसानीची भरपाई कशी करायची याचा विचार करत आहे.

जसप्रीत बुमराहची कारकीर्द : 

जसप्रीत बुमराह हा भारताच्या सर्वोत्कृष्ट वेगवान गोलंदाजांपैकी एक असून, तो त्याच्या अनोख्या गोलंदाजी शैलीमुले आणि घातक यॉर्कर्ससाठी ओळखला जातो. 6 डिसेंबर 1993 रोजी अहमदाबाद येथे जन्मलेला जसप्रीत हा देशांतर्गत क्रिकेट आणि इंडियन प्रीमियर लीगमधून प्रसिद्धीस आला. यात तो मुंबई इंडियन्सकडून खेळत होता. बुमराहने 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आणि कमी काळातच तो सर्व फॉरमॅटमध्ये एक महत्त्वाचा खेळाडू बनला.

टेस्ट क्रिकेटमध्ये, बुमराहने परदेशात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, त्याने 2018-19 आणि 2020-21 मध्ये ऑस्ट्रेलियात भारताच्या ऐतिहासिक सीरिज विजयांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. रिव्हर्स स्विंगमुळे तो नेहमीच एक धोकादायक खेळाडू ठरतो. वनडे आंतरराष्ट्रीय आणि टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्याची गणना जगातील सर्वोत्तम डेथ-ओव्हर स्पेशालिस्ट म्हणून केली जाते. जसप्रीत बुमराहने 52 टेस्टमध्ये 234 विकेट्स घेतल्या आहेत. तर वनडेत 89 सामन्यात बुमराहने 149 विकेट्स  आणि टी20 क्रिकेटमध्ये 95 विकेट्स घेतल्या आहेत. 

जसप्रीत बुमराहने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघासाठी जबरदस्त परफॉर्मन्स केला आहे. बुमराह हा भारतीय संघासाठी या वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला. बुमराहने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सामना जिंकून देबनारि गोलंदाजी केली. त्याने यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 14 विकेट्स घेतल्या. यात इंग्लंड विरुद्ध सेमी फायनल सामन्यात 4 ओव्हरमध्ये 33 धावा देऊन 1 विकेट घेतली. फायनलमध्ये त्याने 4/15 अशी शानदार कामगिरी केली आणि भारताला विजय मिळवून दिला. यासाठी बुमराहला प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला. 

 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

