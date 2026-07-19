/तिसऱ्या सामन्यातून जसप्रीत बुमराह बाहेर! टीम इंडियाने केले प्लेइंग 11 मध्ये बदल

IND vs ENG 3rd ODI : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्याला सुरुवात झाली, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. मालिकेमध्ये बरोबरी आहे त्यामुळे जो संघ आजचा सामना जिंकणार आहे तो संघ मालिकेत विजय मिळवणार आहे. आता या सामन्यामध्ये इंग्लंडच्या संघाने नाणेफेक जिंकले आहे आणि त्यांनी पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल केले आहेत. लॅार्ड्स येथे खेळवल्या जाणाऱ्या एकदिवसीय सामन्यातून आता भारताचा मुख्य गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा तिसऱ्या सामन्यातून बाहेर झाला आहे. आता दोन्ही संघांनी कोणते बदल केले आहेत, यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामधील सामन्याला सुरुवात झाली आहे, या सामन्यात आता टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. टीम इंडियाच्या संघाचा मुख्य गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा तिसऱ्या सामन्यातून बाहेर झाला आहे, त्याच्या जागेवर भारताच्या संघाने प्लेइंग 11 मध्ये काही बदल केले आहेत. आजारपणामुळे संघाबाहेर असलेला केएल राहुल दुसऱ्या सामन्यासाठी संघात परतला आहे. दुसऱ्या सामन्यात त्याच्या जागी इशान किशनला संधी देण्यात आली होती, पण तो या सामन्यातही आहे. त्याला सुंदरच्या जागी संधी देण्यात आली आहे. कुलदीप यादवला पुन्हा एकदा प्रतीक्षा करावी लागली आहे.
हे ही वाचा
बीसीसीआयने सांगितले आहे की, दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान क्षेत्ररक्षण करताना बुमराहच्या गुडघ्याला दुखापत झाली, त्यामुळे तो या सामन्यात खेळत नाहीये. शिवम दुबेच्या जागी प्रिन्स यादवला संधी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रिन्स यादवला आजच्या सामन्यामध्ये प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले आहे. आजच्या सामन्यात विराट कोहलीच्या कामगिरीवर चाहत्यांचे लक्ष असणार आहे. वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे सामन्यातून बाहेर पडला. त्याच्या जागी हर्ष दुबेचा संघात समावेश करण्यात आला, पण त्याला अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये स्थान मिळाले नाही.
भारताचे प्लेइंग 11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), अक्षर पटेल, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसीद्ध कृष्णा.
इंग्लंडचा प्लेइंग 11: बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकिपर), सॅम करन, विल जॅक्स, गस ऍटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.