जसप्रीत बुमराहचं हारिस रौफला जशास तसं उत्तर, विकेट घेतल्यावर केली 'प्लेन क्रॅश' सारखं सेलिब्रेशन

Asia Cup 2025 : टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने पाकिस्तानच्या हारिस रौफची विकेट घेऊन 'प्लेन क्रॅश' सारखा इशारा करत सेलिब्रेशन केलं. सध्या त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

पूजा पवार | Updated: Sep 28, 2025, 10:48 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप 2025 चा फायनल सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करून पाकिस्तानला 146 धावांवर ऑल आउट केलं. त्यामुळे विजयासाठी टीम इंडियाला 147 धावांचं आव्हान मिळालं. या दरम्यान टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने पाकिस्तानच्या हारिस रौफची विकेट घेऊन 'प्लेन क्रॅश' सारखा इशारा करत सेलिब्रेशन केलं. सध्या त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

बुमराहचं हारिस रौफला जशास तसं उत्तर : 

22 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर 4 स्टेजचा सामना पार पडला होता. या सामन्यात पाकिस्तानचा स्टार खेळाडू हारिस रौफने भारतीय खेळाडू आणि प्रेक्षकांना डिवचण्यासाठी प्लेन क्रॅशची ऍक्शन केली होती. ज्यावरून त्याला खूप ट्रोल करण्यात आलं होतं, तसेच मॅच फीच्या 30 टक्के दंड सुद्धा बसला होता. 18 वी ओव्हर टाकण्यासाठी भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आला त्याने टाकलेल्या 5 व्या बॉलवर हारिस रौफ बोल्ड आउट झाला. यावेळी बुमराहने हारिस रौफला जशास तसं उत्त देत त्याच्या समोर  'प्लेन क्रॅश' सारखं सेलिब्रेशन केलं. 

पाहा व्हिडीओ : 

बुमराहने घेतले दोन विकेट्स : 

पाकिस्तानची पहिली विकेट 84 धावांवर गेली. त्यानंतर 113 ते 146 धावांदरम्यान पाकिस्तानच्या एकूण 9 विकेट्स पडल्या. पाकिस्तान संघ  146 धावांवर ऑल आउट झाला आणि त्यामुळे टीम  इंडियाला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 4 विकेट्स कुलदीप यादवने घेतल्या. तर अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. जसप्रीत बुमराहने हारिस रौफ आणि मोहम्मद नवाज यांना आउट केले. 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानची प्लेईंग 11 :

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद

FAQ : 

जसप्रीत बुमराहने हारिस रौफची विकेट कशी घेतली आणि सेलिब्रेशन काय होते?
उत्तर: १८ व्या ओव्हरच्या पाचव्या चेंडूवर बुमराहने टाकलेल्या बॉलवर हारिस रौफ बोल्ड झाला. यानंतर बुमराहने रौफला 'प्लेन क्रॅश' सारखा इशारा करून सेलिब्रेशन केले, जो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ क्रिकेटप्रेमींमध्ये खूप चर्चेत आहे.

हारिस रौफने आधी काय केले होते ज्यामुळे बुमराहने असं सेलिब्रेशन केला?
उत्तर: २२ सप्टेंबर रोजी सुपर ४ स्टेजच्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात हारिस रौफने भारतीय खेळाडू आणि प्रेक्षकांना डिवचण्यासाठी 'प्लेन क्रॅश' ची ऍक्शन केली होती. यामुळे त्याला सोशल मीडियावर ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आणि मॅच फीच्या ३० टक्के दंडही ठोठावण्यात आला. फायनलमध्ये बुमराहने हा जशास तसा उत्तर देऊन रौफला बोल्ड करत 'प्लेन क्रॅश' सेलिब्रेशन केले.

भारताकडून कोणाकडून किती विकेट्स घेतल्या गेल्या?
उत्तर: भारताकडून कुलदीप यादवने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तर अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. बुमराहने हारिस रौफ आणि मोहम्मद नवाज या दोन पाकिस्तानी खेळाडूंच्या विकेट्स घेतल्या.

 

