जसप्रीत बुमराहचं हारिस रौफला जशास तसं उत्तर, विकेट घेतल्यावर केली 'प्लेन क्रॅश' सारखं सेलिब्रेशन

Asia Cup 2025 : दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कप 2025 चा फायनल सामना पार पडला. या सामन्यात टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करून पाकिस्तानला 146 धावांवर ऑल आउट केलं. त्यामुळे विजयासाठी टीम इंडियाला 147 धावांचं आव्हान मिळालं. या दरम्यान टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने पाकिस्तानच्या हारिस रौफची विकेट घेऊन 'प्लेन क्रॅश' सारखा इशारा करत सेलिब्रेशन केलं. सध्या त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
22 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर 4 स्टेजचा सामना पार पडला होता. या सामन्यात पाकिस्तानचा स्टार खेळाडू हारिस रौफने भारतीय खेळाडू आणि प्रेक्षकांना डिवचण्यासाठी प्लेन क्रॅशची ऍक्शन केली होती. ज्यावरून त्याला खूप ट्रोल करण्यात आलं होतं, तसेच मॅच फीच्या 30 टक्के दंड सुद्धा बसला होता. 18 वी ओव्हर टाकण्यासाठी भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आला त्याने टाकलेल्या 5 व्या बॉलवर हारिस रौफ बोल्ड आउट झाला. यावेळी बुमराहने हारिस रौफला जशास तसं उत्त देत त्याच्या समोर 'प्लेन क्रॅश' सारखं सेलिब्रेशन केलं.
Air Bass Down by Bumrah pic.twitter.com/JJQBC0N8Cd
(SitamarhiJila) September 28, 2025
पाकिस्तानची पहिली विकेट 84 धावांवर गेली. त्यानंतर 113 ते 146 धावांदरम्यान पाकिस्तानच्या एकूण 9 विकेट्स पडल्या. पाकिस्तान संघ 146 धावांवर ऑल आउट झाला आणि त्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 4 विकेट्स कुलदीप यादवने घेतल्या. तर अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. जसप्रीत बुमराहने हारिस रौफ आणि मोहम्मद नवाज यांना आउट केले.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद
