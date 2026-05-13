/ICC Test Rankings : आयपीएलमध्ये फ्लॉप, पण टेस्टमध्ये टॉप, एकही मॅच न खेळता बुमराहचा जलवा कायम

ICC Test Ranking : भारतामध्ये सध्या आयपीएल 2026 चा उत्साह आहे, याचदरम्यान आता आयसीसीने टेस्ट क्रमवारी जारी केली आहे. यामध्ये आता भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहचा पुन्हा एकदा दबदबा पाहायला मिळाला आहे.
ICC Test Ranking : आयसीसीने नवी खेळाडूंची नवी टेस्ट क्रमवारी जारी केली आहे, यामध्ये भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा आणखी एकदा मुकुट मिळवले आहे. भारताच्या संघाने या वर्षामध्ये एकही कसोटी सामना आतापर्यत खेळलेला नाही. तरिही जसप्रीत बुमराह याने कसोटी क्रमवारीमध्ये त्याचा दबदबा कायम ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने 12 मे रोजी कसोटी क्रमवारी जारी केली होती आणि यामध्ये भारताच्या काही खेळाडूंना मोठा फायदा झाला आहे. जसप्रीत बुमराहच्या रेटिंगबद्दल सांगायचे झाले तर बुमराह 879 रेटिंग गुण त्याच्याकडे आहेत, त्याचबरोबर तो पुन्हा एकदा जगाचा नंबर 1 गोलंदाज ठरला आहे.
आयसीसी टेस्ट फलंदाजांच्या क्रमवारीमध्ये भारताचा फलंदाज यशस्वी जयस्वाल आणि टीम इंडियाचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिल यांनी टॅाप 10 मध्ये एंन्ट्री केली आहे. यशस्वी जयस्वाल हा आता आठव्या स्थानावर आहे, त्याचे सध्या रेटिंग गुण हे 750 इतके आहेत. तर भारताचा कसोटी कर्णधार शुभमन गिल हा नवव्या स्थानावर आहे. त्याचे सध्या 730 रेटिंग गुण आहेत, तर कसोटी क्रिकेटमधील दिग्गज फलंदाज जो रुट हा अव्वल स्थानावर आहे, त्याने 880 गुण आहेत.
कसोटी क्रिकेटमध्ये गोलंदाजी क्रमवारीबद्दल सांगायचे झाले तर जसप्रीत बुमराहनंतर दुसऱ्या स्थानावर न्यूझीलंडचा मॅट हेनरी आहे, त्याचे 836 गुण आहेत. तर ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार तिसऱ्या स्थानावर आहे, त्याचे 832 गुण आहेत. भारताचा एकमेव जसप्रीत बुमराह हा टॅाप 10 मध्ये आहे. मोहम्मद सिराज हा बाराव्या स्थानावर आहे, त्याचे 707 गुण आहेत. तर अनुक्रमे चौदाव्या आणि पंधराव्या स्थानावर रविंद्र जडेजा आणि कुलदीप यादव आहेत.
भारतीय संघाच्या एकदिवसीय क्रमवारीबद्दल सांगायचे झाले तर वनडे क्रमवारीमध्ये टीम इंडिया पहिल्या स्थानावर आहे. तर टी20 क्रिकेटमध्ये देखील भारताचा संघ पहिल्या स्थानावर आहे. तर कसोटी क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावर ऑस्ट्रेलियन संघ आहे तर दुसऱ्या स्थानावर दक्षिण आफ्रिकेचा संघ आहे, भारताचा संघ सध्या कसोटी क्रमवारीमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे.