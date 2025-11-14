बुमराहने उडवली कॅप्टन बावुमाची खिल्ली, दक्षिण आफ्रिकेकडून आली प्रतिक्रिया, बुमराहची तक्रार करणार?

IND VS SA : भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना हा कोलकाताच्या ईडन गार्डन स्टेडियमवर खेळवला जातोय. यात साऊथ आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमाने टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे टीम इंडियाला प्रथम गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. मात्र यावेळी भारतीय गोलंदाजांनी साऊथ आफ्रिकेच्या फलंदाजीचा धुव्वा उडवला. टीम इंडियाने पहिल्या इनिंगमध्ये साऊथ आफ्रिकेला 159 धावांवर ऑलआउट केले. दरम्यान जसप्रीत बुमराह दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमाच्या उंचीवरून खिल्ली उडवली. सध्या त्याचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.
सामन्यादरम्यान जेव्हा टेम्बा बावुमा बॅटिंग करत होता, तेव्हा त्याच्या विरुद्ध एलबीडब्ल्यू आउटची अपील भारतीय खेळाडूंकडून करण्यात आली. यानंतर भारतीय खेळाडूंनी टेम्बा बावुमाच्या हाईटवरून त्याची खिल्ली उडवली. यासंदर्भात दक्षिण आफ्रिकेचा बॅटिंग कोच एश्वेल प्रिंसने मौन सोडलं. दक्षिण आफ्रिकेच्या इनिंगच्या 13 व्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर ही चर्चा झाली जेव्हा बुमराहने दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचा कर्णधार टेम्बा बावुमाविरुद्ध केलेली एलबीडब्ल्यू अपील फेटाळली गेली.
दक्षिण आफ्रिकेचे फलंदाजी प्रशिक्षक एश्वेल प्रिंस यांनी बुमराह आणि विकेटकिपर ऋषभ पंत यांच्यातील स्टम्प माइकवरील संभाषणाला महत्त्व दिले नाही. ईडन गार्डन्सवर पहिल्या टेस्टच्या पहिल्या दिवशी घडलेल्या घटनेवर दक्षिण आफ्रिका चर्चा करणार नाही. डीआरएस घ्यावा की नाही या चर्चेदरम्यान, बुमराह म्हणाला की, 'तो (टेम्बा बावुमा) बुटका आहे'. यावेळी त्याने शिवी देखील दिली. हे बावुमाच्या उंचीबद्दल एक टोमणा किंवा खिल्ली म्हणून पाहिले जात होते, परंतु प्रिन्सने पोस्ट-डे संभाषणादरम्यान संघाला अशा कोणत्याही वादापासून दूर ठेवले.
प्रशिक्षक एश्वेल प्रिंसला याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा त्याने म्हंटले की, 'नाही, कोणतीही चर्चा होणार नाही. हे पहिल्यांदाच माझ्या लक्षात आले आहे. मला वाटत नाही की क्रीजवर जे घडले त्याबाबत काही समस्या असेल'. पायाच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर टेस्ट संघाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या बावुमाची कामगिरी निराशाजनक होती आणि कुलदीप यादवने त्याला तीन धावांवर बाद केले. 'बौने' हा हिंदी शब्द सामान्यतः पुतक्या असलेल्या लोकांसाठी वापरला जातो, परंतु कमी उंची असलेल्या व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी त्याचा वापर करणे आक्षेपार्ह मानले जाऊ शकते. पण दक्षिण आफ्रिका कोणतीही तक्रार दाखल करत नाहीये.