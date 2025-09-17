English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup 2025: ओमानविरुद्धच्या सामन्यात बुमराहला विश्रांती? 'या' खेळाडूला मिळू शकतो मोठा चान्स

Jasprit Bumrah: आशिया कप 2025  मध्ये  भारत त्यांचा शेवटचा गट सामना ओमानविरुद्ध खेळेल. त्याआधी, या सामन्यासाठी जसप्रीत बुमराहला विश्रांती दिली जाऊ शकते अशी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 17, 2025, 09:29 AM IST
India vs Oman Asia Cup 2025, Jasprit Bumrah: टीम इंडिया आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 फेरीत प्रवेश करून आधीच बाजी मारली आहे. आता गटातील शेवटचा सामना भारताला ओमानविरुद्ध खेळायचा आहे. हा सामना निकालाच्या दृष्टीने औपचारिक असला तरी त्याआधी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. भारताचा स्टार पेसर जसप्रीत बुमराहला या सामन्यात विश्रांती दिली जाऊ शकते. जर त्याला विश्रांती दिली तर मग कोणाला संधी मिळणार? हाही मोठा प्रश्न आहे. 

बुमराहला आराम का?

भारताने सलग विजय मिळवत गटात टॉपवर मजल मारली आहे. अशा स्थितीत सुपर-4 मधील कडक सामन्यांपूर्वी संघ व्यवस्थापन मुख्य गोलंदाजाला तंदुरुस्त ठेवू इच्छिते. कारण, जर भारत अंतिम फेरीपर्यंत गेला तर 7 दिवसांत 4 सामने खेळावे लागतील. त्यामुळे बुमराहला ताजेतवाने ठेवणं संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्याने 28 धावांत दोन विकेट घेत दमदार कामगिरी केली होती आणि भारतासाठी टी20आयमध्ये चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला आहे.

'या' खेळाडूला मिळू शकतो मोठा चान्स? 

जर बुमराह बाहेर बसला, तर या फॉर्मेटमध्ये भारताचा सर्वाधिक विकेट घेणारा अर्शदीप सिंह प्लेइंग-11 मध्ये येण्याची शक्यता प्रबळ आहे. त्याच्यासाठी हा सामना ऐतिहासिक ठरू शकतो कारण तो 100 टी20आय विकेटच्या टप्प्यापासून फक्त एका बळीवर दूर आहे. अर्शदीप व्यतिरिक्त हर्षित राणाचे नावही चर्चेत आहे, पण अनुभव आणि विक्रमाच्या उंबरठ्यावर असल्याने अर्शदीपची निवड जवळपास निश्चित मानली जाते.

फलंदाजांसाठी सरावाची संधी

ओमानविरुद्धचा सामना भारतीय फलंदाजांसाठीही उपयोगी ठरेल. यूएई आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये काही टॉप आणि मिडल ऑर्डर खेळाडूंना क्रीजवर पुरेसा वेळ मिळाला नाही. सुपर-4 च्या कठीण सामन्यांपूर्वी त्यांना जास्त वेळ खेळण्याची ही सुवर्णसंधी असेल.

टीम इंडियाची तयारी जोरात

कुलदीप यादवने पाकिस्तानविरुद्ध 3/18 अशी शानदार कामगिरी करत भारताच्या टी20आय विकेट टेबलमध्ये वरची मजल मारली आहे. त्यामुळे भारताचा स्पिन अटॅक आधीच मजबूत आहे. आता वेगवान विभागात अर्शदीपची भर पडली तर भारताची गोलंदाजी सुपर-4 सामन्यांसाठी आणखी धारदार होईल.

FAQ

प्र.१: भारताने आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 मध्ये प्रवेश केला आहे का?
उ.१: हो, भारताने यूएई आणि पाकिस्तानला पराभूत करून सुपर-4 मध्ये आपली जागा निश्चित केली आहे.

प्र.२: जसप्रीत बुमराहला ओमानविरुद्धच्या सामन्यात का विश्रांती मिळू शकते?
उ.२: सुपर-4 आणि संभाव्य अंतिम फेरीपूर्वी बुमराहला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी संघ व्यवस्थापन त्याला आराम देऊ शकते.

प्र.३: बुमराहने अलीकडे कोणती महत्त्वाची कामगिरी केली आहे?
उ.३: पाकिस्तानविरुद्ध त्याने 28 धावांत दोन विकेट घेतल्या आणि भारतासाठी टी20आयमध्ये चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला.

प्र.४: जर बुमराह बाहेर बसला तर कोणत्या गोलंदाजाला संधी मिळण्याची शक्यता आहे?
उ.४: अर्शदीप सिंहला प्लेइंग-11 मध्ये स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्याच्याशिवाय हर्षित राणा देखील पर्याय आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

