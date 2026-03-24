जसप्रीत बुमराह IPL 2026 मधून बाहेर पडणार? लेटेस्ट हेल्थ अपडेटने वाढवलं MI चं टेन्शन!

Jasprit Bumrah to be ruled out of IPL 2026? : इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आयपीएलला सुरु होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. त्याआधी अनेक अपडेट्स येत आहेत. अनेक बदल, तयारी आणि चर्चाना उधाण आले आहे. अलीकडेच आलेली बातमी ही मुंबई इंडियन्सचं टेन्शन वाढवणारी आहे. जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) याच्याबाबत आलेल्या ताज्या घडामोडींमुळे मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) च्या कॅम्पमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) सीजन जवळ आला असताना जसप्रीत बुमराह अचानक बेंगळुरूमधील भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) च्या सेंटर ऑफ एक्सीलन्समध्ये दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तो नेमका दुखापतीमुळे तिथे गेला आहे की नियमित फिटनेस तपासणीसाठी, याबाबत अधिकृत खुलासा अद्याप झालेला नाही. मात्र त्याच्या अनुपस्थितीमुळे संघ व्यवस्थापन आणि चाहत्यांमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे.
मुंबई इंडियन्सने आपल्या सराव शिबिराला सुरुवात केली असली, तरी संघाचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज अद्याप कॅम्पमध्ये सामील झालेला नाही. त्यामुळे त्याच्या फिटनेसबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने (Mahela Jayawardene) याने सांगितले होते की, भारतीय संघाने नुकताच टी20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर काही खेळाडूंना अतिरिक्त विश्रांती देण्यात आली आहे. तरीही बुमराह थेट सेंटर ऑफ एक्सीलन्समध्ये गेल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सेंटर ऑफ एक्सीलन्समध्ये खेळाडूंच्या फिटनेस आणि दुखापतींवर विशेष लक्ष दिलं जातं. तिथे तज्ज्ञ डॉक्टर आणि फिजिओथेरपिस्टच्या देखरेखीखाली पुनर्वसन प्रक्रिया पार पडते. अलीकडेच कोलकाता नाईट रायडर्सचा गोलंदाज आकाश दीप देखील दुखापतीमुळे तिथे गेला होता आणि तो संपूर्ण सिजनमधून बाहेर पडल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे बुमराहबाबतही अशाच प्रकारची भीती व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई इंडियन्ससाठी बुमराह हा फक्त एक गोलंदाज नसून ‘मॅच-विनर’ आहे. त्याच्या अचूक यॉर्कर्स, डेथ ओव्हर्समधील नियंत्रण आणि दबावाच्या क्षणी विकेट घेण्याची क्षमता यामुळे तो संघाचा ‘ट्रम्प कार्ड’ मानला जातो. अलीकडील टी20 विश्वचषकातही त्याने अनेक निर्णायक क्षणी विकेट घेत भारताला सामन्यात परत आणलं होतं. त्यामुळे त्याची अनुपस्थिती संघासाठी मोठा धक्का ठरू शकते.
आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्स आपल्या जिंकण्याच्या मोहिमेची सुरुवात 29 मार्च रोजी कोलकाता नाइट रायडर्स (Kolkata Knight Riders) विरुद्ध करणार आहे. मागील सिजनमध्ये मुंबईचा संघ दुसऱ्या क्वालिफायरमध्ये पराभूत होऊन स्पर्धेबाहेर पडला होता. 2020 नंतर संघाला जेतेपद मिळवता आलेलं नाही, त्यामुळे यंदाच्या सिजनमध्ये पुनरागमन करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. अशा परिस्थितीत बुमराहची फिटनेस हीच संघासाठी सर्वात मोठी चिंता ठरत आहे.