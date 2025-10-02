English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दसऱ्याला जसप्रीत बुमराहने लावली रेकॉर्डची माळ, कपिल देव सह अनेकांना सोडलं मागे

IND VS WI Test : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात दोन सामान्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिल्या सामन्याला गुरुवार पासून सुरुवात झाली. यात टीम इंडियाचा गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने एकूण ३ विकेट घेतल्या.   

पूजा पवार | Updated: Oct 2, 2025, 06:13 PM IST
दसऱ्याला जसप्रीत बुमराहने लावली रेकॉर्डची माळ, कपिल देव सह अनेकांना सोडलं मागे
(Photo Credit : Social Media)

IND VS WI Test : अहमदबादमध्ये भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात खेळवण्यात आलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात जसप्रीत बुमराहने (Jasprit Bumrah) जबरदस्त गोलंदाजी करून  इतिहास रचला आहे. वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या इनिंगमध्ये बुमराहने घातक गोलंदाजी करून तीन विकेट घेतल्या. यासह, बुमराहने 2025 मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला. 

जसप्रीत बुमराहने यावर्षी टेस्ट क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत 12 फलंदाजांना बाद केलं आहे. या यादीत त्यांच्यानंतर मोहम्मद सिराज आणि शमर जोसेफ आहे ज्यांनी 9 विकेट्स घेतले. तर त्याखालोखाल मिचेल स्टार्क (7), स्कॉट बोलैंड (6) आणि जोमेल वारिकन (6) यांचा सुद्धा यादीत समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, बुमराहने 2025 मध्ये बोल्ड आउट होऊन 15 विकेट्स घेतल्या आहेत. यंदाच्या वर्षात कोणत्याही पूर्ववेळ गोलंदाजाने केलेली ही सर्वोत्तम कामगिरी आहे.

कपिल देव सह अनेकांना सोडलं मागे :

अहमदाबाद टेस्ट सामन्यात खेळताना बुमराहने अजून एक मोठी कामगिरी केली आहे. त्यांनी भारतात खेळत असताना आपले 50 टेस्ट विकेट पूर्ण केले आहेत. बुमराहने केवळ 24 इनिंग्समध्ये उपलब्धि मिळवली आहे आणि कपिल देवचा रेकॉर्ड मोडला आहे. कपिल देवने भारतात 50 टेस्ट विकेट आणि 25 इंनिंगमध्ये ही कामगिरी केली आहे. आता बुमराह आणि जवागल श्रीनाथ हे संयुक्तपणे भारतात सर्वात जलद 50 विकेट्स घेणारे वेगवान गोलंदाज बनले आहेत. त्याच्यानंतर कपिल देव (25), इशांत शर्मा (27) आणि मोहम्मद शमी (27) यांचा नंबर येतो. 

बुमराहने भारतात 17 च्या सरासरीने 50 विकेट पूर्ण केले. आशियाई परिस्थितीत खेळणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये ही आतापर्यंतची सर्वोत्तम सरासरी आहे. शिवाय, बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप स्पर्धेत घरच्या मैदानावर 50 विकेट घेणारा पहिला भारतीय वेगवान गोलंदाज ठरला. त्याच्या आधी फक्त रविचंद्रन अश्विन (149) आणि रवींद्र जडेजा (94) यांनीच ही कामगिरी केली होती, परंतु दोघेही फिरकी गोलंदाज आहेत.

टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजच्या संपूर्ण संघाला 162 धावांवर गुंडाळले. यात टीम इंडियाकडून सर्वाधिक 4 विकेट मोहम्मद सिराजने घेतल्या. तर जसप्रीत बुमराहने  3, कुलदीप यादवने 2 तर वॉशिंग्टन सुंदरने 1 विकेट घेतली. 44.1 ओव्हरमध्ये वेस्ट इंडीजची पहिली इनिंग संपली.

FAQ : 

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बुमराहची २०२५ ची खास कामगिरी काय?
उत्तर: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बुमराहने २०२५ मध्ये बोल्ड आउट होऊन १५ विकेट घेतल्या. ही कोणत्याही पूर्ववेळ गोलंदाजाने केलेली वर्षातील सर्वोत्तम कामगिरी आहे.

बुमराहने कपिल देवचा रेकॉर्ड कसा मोडला?
उत्तर: अहमदाबाद टेस्टमध्ये बुमराहने भारतात खेळत असताना ५० टेस्ट विकेट पूर्ण केल्या, तेही केवळ २४ इनिंग्समध्ये. कपिल देवने ही कामगिरी २५ इनिंग्समध्ये केली होती. आता बुमराह आणि जवागल श्रीनाथ हे संयुक्तपणे भारतात सर्वात जलद ५० विकेट घेणारे वेगवान गोलंदाज आहेत. त्यानंतर कपिल देव (२५), इशांत शर्मा (२७) आणि मोहम्मद शमी (२७) यांचा नंबर येतो.

बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये काय उपलब्धी मिळवली?
उत्तर: बुमराह हे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप स्पर्धेत घरच्या मैदानावर ५० विकेट घेणारे पहिले भारतीय वेगवान गोलंदाज ठरले. त्याच्या आधी फक्त रविचंद्रन अश्विन (१४९) आणि रवींद्र जडेजा (९४) यांनी ही कामगिरी केली, पण ते फिरकी गोलंदाज आहेत.

