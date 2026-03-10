Jasprit Bumrah: फायनलचा सामना सुरू होण्याच्या आधीच ज्युनिअर बुमराह घेतली होती मैदानात एंट्री! Video Viral

Jasprit Bumrah walked with son Angad for national anthem ceremony: टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup Final) अंतिम सामन्यापूर्वी (IND vs NZ) भारतीय चाहत्यांना एक अतिशय भावनिक आणि आठवणीत राहील असा क्षण पाहायला मिळाला. भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) राष्ट्रीय गीताच्या समारंभासाठी मैदानावर येताना आपल्या लहान मुलगा अंगदसोबत दिसला आणि हा सुंदर क्षण लगेचच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला. अंतिम सामन्याच्या सुरुवातीपूर्वी झालेल्या राष्ट्रगीताच्या कार्यक्रमात बुमराह भारताच्या निळ्या जर्सीत मैदानावर शांतपणे चालत येताना दिसला. त्याच्या शेजारी त्याचा मुलगा अंगदही होता. अंगदने पांढऱ्या रंगाचा इव्हेंट टी-शर्ट आणि चमकदार पिवळी टोपी घातली होती. एवढ्या मोठ्या आणि प्रतिष्ठेच्या सामन्याच्या वातावरणात वडील आणि मुलगा एकत्र मैदानावर दिसल्यामुळे तो क्षण आणखी खास आणि भावनिक वाटला.
क्रिकेटच्या मैदानावर सामान्यतः स्पर्धा, दबाव आणि कामगिरी यावरच चर्चा होते. मात्र या क्षणाने त्या सगळ्यापलीकडे जाऊन खेळाडूंच्या आयुष्यातील कौटुंबिक आणि भावनिक बाजू समोर आणली. बुमराहसाठीही हा सामना खूप मोठा होता, पण त्या आधीचा हा छोटासा कौटुंबिक क्षण चाहत्यांना खूप आवडला.
हे ही वाचा: मैदानाबाहेर बसून सिराजने भारताला वर्ल्डकप कसा जिंकून दिला? स्वत: सांगितलं Contribution काय
या प्रसंगाला आणखी खास बनवणारी गोष्ट म्हणजे बुमराहची पत्नी आणि प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) स्टँडमध्ये बसून हा क्षण आनंदाने पाहताना दिसली. ती हसत हा खास क्षण आपल्या मोबाईलमध्ये कैद करत होती. एका दुसऱ्या दृश्यात ती अंगदसोबत बसलेली दिसली आणि कुटुंबासाठी हा अविस्मरणीय अनुभव असल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
हे ही वाचा: Suryakumar Yadav On Retirement: टी20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव निवृत्ती घेणार? दिलं स्पष्ट उत्तर
दरम्यान, मैदानावर प्रचंड आकाराचा भारतीय ध्वज फडकत असताना सर्व खेळाडू राष्ट्रगीतासाठी रांगेत उभे होते. त्यांच्या आसपास लहान मुलेही उभी होती. त्या वेळी अंगद आपल्या वडिलांच्या शेजारी उभा असल्याने तो क्षण आणखी भावनिक वाटत होता. अनेक चाहत्यांनी सोशल मीडियावर या दृश्याबद्दल प्रतिक्रिया देत तो रात्रीतील सर्वात सुंदर आणि हृदयस्पर्शी क्षण असल्याचे म्हटले.
हे ही वाचा: IND VS NZ फायनलमध्ये राष्ट्रगीत सुरू असताना रडणारा न्यूझीलंडचा ईश सोधी आहे तरी कोण? भारताशी आहे खास कनेक्शन; Video
क्रिकेटच्या मोठ्या मंचावर असा कौटुंबिक आणि भावनिक क्षण क्वचितच पाहायला मिळतो. म्हणूनच बुमराह आणि त्याचा मुलगा अंगद यांचा हा छोटासा पण खास क्षण चाहत्यांच्या मनात दीर्घकाळ लक्षात राहणार आहे. या दृश्याने अभिमान, कुटुंब आणि क्रिकेट यांचा सुंदर संगम एकाच फ्रेममध्ये पाहायला मिळाला.