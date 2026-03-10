English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
Jasprit Bumrah: फायनलचा सामना सुरू होण्याच्या आधीच ज्युनिअर बुमराह घेतली होती मैदानात एंट्री! Video Viral

Jasprit Bumrah walked with son Angad: 2026 च्या टी20 विश्वचषक फायनल दरम्यान जसप्रीत बुमराह आणि संजना गणेशनचा मुलगा खास रोलमध्ये दिसला. तो अंतिम सामना सुरु होण्याआधी मैदानात दिसला. यामागचं नेमकं कारण काय जाणून घेऊयात...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 10, 2026, 08:53 AM IST
Jasprit Bumrah walked with son Angad for national anthem ceremony on T20 World Cup Final Sanjana Ganesan took video viral

Jasprit Bumrah walked with son Angad for national anthem ceremony: टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup Final) अंतिम सामन्यापूर्वी (IND vs NZ) भारतीय चाहत्यांना एक अतिशय भावनिक आणि आठवणीत राहील असा  क्षण पाहायला मिळाला. भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) राष्ट्रीय गीताच्या समारंभासाठी मैदानावर येताना आपल्या लहान मुलगा अंगदसोबत दिसला आणि हा सुंदर क्षण लगेचच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला. अंतिम सामन्याच्या सुरुवातीपूर्वी झालेल्या राष्ट्रगीताच्या कार्यक्रमात बुमराह भारताच्या निळ्या जर्सीत मैदानावर शांतपणे चालत येताना दिसला. त्याच्या शेजारी त्याचा मुलगा अंगदही होता. अंगदने पांढऱ्या रंगाचा इव्हेंट टी-शर्ट आणि चमकदार पिवळी टोपी घातली होती. एवढ्या मोठ्या आणि प्रतिष्ठेच्या सामन्याच्या वातावरणात वडील आणि मुलगा एकत्र मैदानावर दिसल्यामुळे तो क्षण आणखी खास आणि भावनिक वाटला.

छोटासा कौटुंबिक क्षण चर्चेत 

क्रिकेटच्या मैदानावर सामान्यतः स्पर्धा, दबाव आणि कामगिरी यावरच चर्चा होते. मात्र या क्षणाने त्या सगळ्यापलीकडे जाऊन खेळाडूंच्या आयुष्यातील कौटुंबिक आणि भावनिक बाजू समोर आणली. बुमराहसाठीही हा सामना खूप मोठा होता, पण त्या आधीचा हा छोटासा कौटुंबिक क्षण चाहत्यांना खूप आवडला.

हे ही वाचा: मैदानाबाहेर बसून सिराजने भारताला वर्ल्डकप कसा जिंकून दिला? स्वत: सांगितलं Contribution काय

 

संजना गणेशनने टिपला क्षण 

या प्रसंगाला आणखी खास बनवणारी गोष्ट म्हणजे बुमराहची पत्नी आणि प्रसिद्ध स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) स्टँडमध्ये बसून हा क्षण आनंदाने पाहताना दिसली. ती हसत हा खास क्षण आपल्या मोबाईलमध्ये कैद करत होती. एका दुसऱ्या दृश्यात ती अंगदसोबत बसलेली दिसली आणि कुटुंबासाठी हा अविस्मरणीय अनुभव असल्याचे स्पष्ट दिसत होते.

हे ही वाचा: Suryakumar Yadav On Retirement: टी20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव निवृत्ती घेणार? दिलं स्पष्ट उत्तर

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

चाहत्यांची प्रतिक्रिया 

दरम्यान, मैदानावर प्रचंड आकाराचा भारतीय ध्वज फडकत असताना सर्व खेळाडू राष्ट्रगीतासाठी रांगेत उभे होते. त्यांच्या आसपास लहान मुलेही उभी होती. त्या वेळी अंगद आपल्या वडिलांच्या शेजारी उभा असल्याने तो क्षण आणखी भावनिक वाटत होता. अनेक चाहत्यांनी सोशल मीडियावर या दृश्याबद्दल प्रतिक्रिया देत तो रात्रीतील सर्वात सुंदर आणि हृदयस्पर्शी क्षण असल्याचे म्हटले.

हे ही वाचा: IND VS NZ फायनलमध्ये राष्ट्रगीत सुरू असताना रडणारा न्यूझीलंडचा ईश सोधी आहे तरी कोण? भारताशी आहे खास कनेक्शन; Video

 

क्रिकेटच्या मोठ्या मंचावर असा कौटुंबिक आणि भावनिक क्षण क्वचितच पाहायला मिळतो. म्हणूनच बुमराह आणि त्याचा मुलगा अंगद यांचा हा छोटासा पण खास क्षण चाहत्यांच्या मनात दीर्घकाळ लक्षात राहणार आहे. या दृश्याने अभिमान, कुटुंब आणि क्रिकेट यांचा सुंदर संगम एकाच फ्रेममध्ये पाहायला मिळाला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Tags:
T20 World Cup 2026Ind vs NZSanjana Ganesanbowler Jasprit Bumrah

